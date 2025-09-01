Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um produto de poupança do Estado português, os Certificados de Aforro têm sido uma solução de poupança para várias famílias.

Em setembro, a taxa vai registar a primeira subida em dois anos e meio.

O ligeiro acréscimo nas taxas Euribor a três meses traduziu-se numa melhoria dos juros pagos pela Série F dos Certificados de Aforro.

Esta série tem, no entanto, um teto de valorização fixado em 2,5%.

Apesar da tendência de descida das taxas, agora interrompida, os Certificados de Aforro continuam a oferecer uma rentabilidade superior à dos depósitos a prazo. De acordo com o Banco de Portugal, a taxa média de juro dos novos depósitos a prazo de particulares fixou-se em 1,49% em maio de 2025, avança a SIC Notícias.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Além da taxa variável, oferece prémios de permanência crescentes, que a tornam mais vantajosa ao longo do tempo: de 0,25% até ao quinto ano, podendo chegar a 1,75% no 15.º ano. Ou seja, quanto mais prolongada for a aplicação, maior será a recompensa.

Assim, os Certificados de Aforro mantêm-se como uma alternativa de poupança segura, com capital garantido, bastante utilizada pelas famílias portuguesas. Segundo a DECO, o montante aplicado neste produto ultrapassa os 38 mil milhões de euros, valor expressivo mas ainda distante dos depósitos bancários, que somam mais de 195 mil milhões.