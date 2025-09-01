Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A medida insere-se no pacote de apoios aprovado em 21 de agosto pelo Conselho de Ministros, no âmbito do Decreto-Lei n.º 98-A/2025, que visa mitigar o impacto dos fogos rurais sobre famílias e empresas.

De acordo com o despacho, ficam abrangidas todas as obrigações fiscais, declarativas e de pagamento cujo prazo terminava entre 26 de julho e 1 de setembro, incluindo a prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que seria devida em agosto, desde que sejam regularizadas até 12 de setembro.

A prorrogação aplica-se a contribuintes com residência ou domicílio nas áreas definidas pela Resolução do Conselho de Ministros, bem como contribuintes cujos contabilistas certificados tenham sede ou domicílio nessas mesmas zonas.

Com esta decisão, o Executivo procura aliviar as dificuldades sentidas pelas populações e empresas afetadas pelos incêndios rurais, garantindo maior flexibilidade no cumprimento das obrigações fiscais.

Recorde-se que Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram quatro mortos, entre eles um bombeiro, e vários feridos e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo dados oficiais provisórios, sabe-se já que até 29 de agosto arderam cerca de 252 mil hectares no país.