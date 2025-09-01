Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A Liga divulga os contratos rececionados até às 23h59 deste dia 1 de setembro.
Veja o que se sabe até ao momento no que diz respeito a transferências:
FC Porto
Entradas: Gabri Veiga (Al Ahli), João Costa (Estrela da Amadora), Dominik Prpic (Hajduk Split), Victor Froholdt (Copenhaga) Borja Sainz (Norwich City), Alberto Costa (Juventus), Jan Bednarek (Southampton), Luuk de Jong (PSV) e Pablo Rosario (Nice).
Saídas: Tiago Djaló (regressa à Juventus), Marcano (fim de contrato), Fábio Vieira (Arsenal), Samuel Portugal (empréstimo Al Akhdoud), Gonçalo Borges (Feyenoord), Otávio Ataíde (Paris FC), João Mário (Juventus), André Franco (Chicago Fire), Danny Namaso (empréstimo ao Auxerre), Vasco Sousa (empréstimo ao Moreirense).
Famalicão
Entradas: Gustavo Garcia (empréstimo Palmeiras), Pedro Santos (Benfica), Umar Abubakar (Gent), Renan Santana (At. Mineiro), Roméo Beney (Basileia), Rafael Venâncio (Corinthians), Marcos Peña (Almería), Lamine Beye (AJEL de Rufisque) e Antoine Joujou (Parma).
Saídas: Samuel Lobato (Portimonense), Diogo Costa (Lion City Sailors), Topic (Norwich)
Sporting
Entradas: Giorgi Kochorashvili (Levante), Rodrigo Ribeiro (voltou de empréstimo ao AVS), Alisson Santos (Vitória Bahia), João Virgínia (Everton), Luis Suárez (Almería), Vagiannidis (Panathinaikos), Ricardo Mangas (Spartak Moscovo) e Fotis Ioannidis (Panathinaikos).
Saídas: Diogo Pinto (E. Amadora), Alexandre Brito (Pafos FC), Afonso Moreira (Lyon), Biel (Atlético Mineiro, empréstimo), Viktor Gyökeres (Arsenal), Franco Israel (Torino), Henrique Arreiol (Légia Varsóvia) e Diogo Travassos (Moreirense, empréstimo).
SL Benfica
Entradas: Rafael Obrador (Real Madrid), Amar Dedic (Salzburgo), Enzo Barrenechea (Aston Villa), Richard Ríos (Palmeiras), Franjo Ivanovic (St. Gilloise) e Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk).
Saídas: Di María (Rosario Central), Renato Sanches (regressa ao PSG), Amdouni (regressa ao Burnley), Arthur Cabral (Botafogo), André Gomes (Alverca, empréstimo), Pedro Santos (Famalicão), Orkun Kökcü (Besiktas), Adrian Bajrami (Lucerna, empréstimo), Andrea Belotti (regressa ao Como), Álvaro Carreras (Real Madrid), Casper Tengstedt (Feyenoord), Rafael Luís (empréstimo ao Estrasburgo), Tiago Gouveia (emprestado ao Nice), Akturköglu (Fenerbahçe) e Florentino Luís (emprestado ao Burnley).
Moreirense
Entradas: Álvaro Martínez (Cultural Leonesa), Rodrigo Alonso (Villarreal), Mateja Stepanovic (Partizan), Francisco Domingues (Benfica), Kiko Bondoso (empréstimo Maccabi Tel Aviv), André Ferreira (Valladolid), Jimi Gower (Arsenal), Georgios Liavas (Panetolikos), Landerson (Fortaleza), Diogo Travassos (empréstimo Sporting), Luís Semedo (empréstimo Sunderland) e Vasco Sousa (empréstimo FC Porto).
Saídas: Sidnei Tavares (Blackburn Rovers), Ivo Rodrigues (Motor Lublin), Jeremy Antonisse (Kifisias) e Godfried Frimpong (Kasimpasa).
Sporting de Braga
Entrada: A. Bellaarouch (Estrasburgo), Leonardo Lelo (Casa Pia), Mario Dorgeles (Nordsjaelland), Gustaf Lagerbielke (Celtic), Gabriel Moscardo (empréstimo do PSG), Pau Víctor (Barcelona) e Florian Grillitsch (Hoffenheim).
Saídas: Uros Racic (Sassuolo), João Ferreira (Watford), André Horta (empréstimo ao Almería), Adrían Marín (Orlando City), Francisco Chissumba (emprestado ao Alverca) e Thiago Helguera (empréstimo ao Mirandés).
Gil Vicente
Entrada: Ghislain Konan (Burgos), Antonio Espigares (Villarreal), Luís Esteves (Nacional), Dani Figueira (Estoril), Gustavo Varela (empréstimo Benfica), Zé Carlos (Farense, empréstimo Vitória SC), Agustín Moreira (Progreso, empréstimo), Martín Fernández (Boston River, empréstimo), Hevertton Santos (QPR, empréstimo), Zé Carlos (V. Guimarães), Murilo (Kyoto Sanga) e Joelson Fernandes (Hatayspor).
Saídas: Milos Gordic (rescisão), Diego Collado (rescisão), Sandro Cruz (Slovan Bratislava), Kazu (Otelul), Jesús Castillo (Universitario), Rúben Fernandes (Farense), Fujimoto (Birmingham), Jorge Aguirre (empréstimo Panetolikos), Félix Correia (Lille), Jordi Mboula (rescindiu) e João Teixeira (rescindiu).
Arouca
Entradas: Naïs Djouahra (Rijeka), Arnau Solà (Almería), Lee Hyunju (empréstimo Hannover), Iván Barbero (Deportivo Corunha), Lee Hyunju (Bayern Munique), Mateo Flores (empréstimo Betis), Diogo Monteiro (Leeds), Omar Fayed (empréstimo Fenerbahçe), Romualdas Jansonas (Zalgiris Kaunas) e Espen van Ee (Heerenveen)
Saídas: Chico Lamba (St. Étienne), Henrique Araújo (regressa ao Benfica), Güven Yalcin (regressa ao Génova), Jason (Al Fayha), Weverson (Fortaleza) e Loum (Sp. Gijón).
Nacional
Entradas: Kevyn Vinícius (Fluminense), Alan Nuñez (empréstimo Cerro Porteño), Deivison (Hope Internacional), Douglas Nathan (São Caetano), Martim Watts (Estoril), Lenny Vallier (Guingamp), FIlipe Soares (PAOK), Mootaz Nourani (Adana Demirspor), Joel Silva, (Boavista) Pablo Ruan (Londrina), Chuchu Ramírez (V. Guimarães), Josué Souza (Grémio), Kaique Pereira (Palmeiras), Igor Liziero (São Paulo), Witi (Al Urooba) e Daniel Júnior (Vitória).
Saídas: Gustavo Garcia (Famalicão), Luís Esteves (Gil Vicente), Daniel Penha (Yingbo), Djibril Soumaré (regressa ao Sp. Braga), Bruno Costa (Gyeongnam), Arvin Appiah (regressa ao Almería), Isaac Tomich (regressa ao Atlético Mineiro) e Douglas Nathan (Araçatuba) e Festim Shatri (jogador livre).
Vitória SC
Entradas: Juan Castillo (Fortaleza), Miguel Nóbrega (empréstimo Rio Ave), Paulo Vítor (empréstimo, Akron Togliatti), Thiago Balieiro (Leixões), Orest Lebedenko (Vizela), Matija Mitrovic (Pancevo), Oumar Camara (PSG), Fabio Blanco (Marítimo), Rodrigo Abascal (Boavista), Paulo Victor (Farense), Tony Strata (Ajaccio) e Lucas Santos (Flamengo).
Saídas: Filipe Relvas (AEK), Chuchu Ramírez (Nacional), Marco Cruz (Marítimo, empréstimo), Zé Carlos (Gil Vicente), João Mendes (Kayserispor), Toni Borevkovic (Samsunspor) e Bruno Varela (Al Hazm).
Rio Ave
Entradas: Vinícius Cressi (jogador livre), Eric da Silva Moreira (empréstimo Nottingham Forest), Nikos Athanasiou e Antonis Papakanellos (empréstimo Olympiakos), Kevin Chamorro (Saprissa), Marc Gual (Legia Varsóvia), Dario Spikic (Dínamo Zagreb), Rafael Lobato (Botafogo).
Saídas: Miguel Nóbrega (Vitória SC), Martim Neto (Elche), Tiago Morais (Lille), Tiknaz (regressa ao Besiktas), Kiko Bondoso (Moreirense) e Jorge Karseladze (empréstimo Académica).
Estrela da Amadora
Entradas: Diogo Pinto (Sporting), Renan Ribeiro (Hartford Athletic), David Grilo (Belenenses), Hamed Dramé (Guigliano), Ni Rodrigues (Académica, emprestado pelo V. Guimarães), Sidny Cabral (Viktoria Köln), Atanas Chernev (Botev Plovdiv), Jorge Meireles (FC Porto), João Resende (U. Leiria), Alan Godoy (Barcelona, empréstimo), Jefferson Encada (Pharco), Abraham Marcus (FC Porto), Bernardo Schappo (Vila Nova), Luan Patrick (Hellas Verona), Robinho (Volta Redonda), Gonzalo Calçada (Getafe), Assane Ndiaye (Cartagena), Ianis Stoica (Hermannstadt), Ryan Carlos (Esporte Clube Bahia), Ouma Ngom (Pau FC), Alisson Jesus (At. Mineiro), Emerson Vanga (Feyenoord).
Saídas: Marko Gudzulic (Desp. Chaves), Gerson Sousa (regressa ao Benfica), Francisco Meixedo (Feirense, empréstimo), Diogo Travassos (regressa ao Sporting), Léo Cordeiro e Leonel Bucca (Independiente Rivadavia, Argentina), Manuel Keliano (Akhmat Grozny), Chico Banza (Zamalek, Egito), Miguel Lopes (Amora), Alan Ruiz , Amine Oudrhiri (Maghreb de Fès) e Assane Ndiaye (empréstimo, Farense).
Casa Pia
Entradas: Yassin Oukili (Waawijk), Seba Pérez (Boavista), Kelian Nsona (FC Emmen), Kaique Rocha (Internacional), David Sousa (RWD Molenbeek), Tiago Morais (empréstimo Lille), Abdu Conté (Young Boys), Kevin Prieto (Defensor Sporting), Xander Severina (Maccabi Haifa) e Dailon Livramento (Hellas Verona).
Saídas: Adrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Leonardo Lelo (Sp. Braga), Cauê dos Santos (regressa ao Lommel), Henrique Pereira (Santa Clara), Tiago Dias (Lus. Lourosa), Ruben Kluivert (Lyon), Isaac Monteiro (Anadia), Pablo Roberto (Fortaleza)
Estoril
Entradas: Pizzi (APOEL), Patrick de Paula (empréstimo Botafogo), Khayon Edwards (Arsenal), Bernardo Lourenço (Beira-Mar), Longin Bimai (Estrasburgo), Nodar Lominadze (Dínamo Tbilisi), Martin Turk (Ruch Chorzów), Ferro (E. Amadora), Ricard Sánchez (Granada), Or Israelov (Hapoel Telavive), Kelian Baruti (Rennes) e Luís Gomes (Sporting).
Saídas: Pedro Álvaro (Aris), Wagner Pina (Trabzonspor), Kevin Chamorro (Saprissa), Israel Salazar (por empréstimo no Eldense), Rodrigo Ramos (Ararat-Armenia) e Raúl Parra (Johor - Malásia).
Santa Clara
Entradas: Thauan Lara (Alverca), Paulo Victor (Farense), Douglas Borel (Bahia), Henrique Pereira (Benfica), Brenner Lucas (Alverca), Anthony Carter (Alverca), Elias Manoel (Botafogo, empréstimo), Lincoln (Fenerbahçe) e Rodrigo Mendes (Torino).
Saídas: Ricardinho (Juárez), Dani Borges (U. Leiria, empréstimo), Sidney Lima (sem clube), Matheusinho (Sport Recife, empréstimo) e Eduardo Ageu (Hearts).
Alverca
Entradas: André Paulo (Oliveira do Hospital), Steven Baseya (Villefranche, emprestado pelo Estrasburgo), Isaac James (Lorient), Ndemeni Bastien Meupiyou (Wolves), Gian Cabezas (Dep. Cali), Junior Mendes (Guingamp), Cédric Nuozzi (Genk), Felipe Lima (Flamengo), Tiago Leite (Fafe), Davy Gui (Dijon, fim de contrato), Chiquinho (Wolverhampton), Tomás Mendes (emprestado pelo Alavés), André Gomes (Benfica, empréstimo), Alex Amorim (Athletic-MG, empréstimo), Léo Chú (FC Dallas), Marko Milovanović (Almería, empréstimo), Stéphane Diarra (Lorient), Mateus Mendes (Palmeiras), Kaiky Naves (empréstimo do Palmeiras), Gonçalo Esteves (Udinese, empréstimo), Lamine Ndiaye (Saint-Étienne), Kauan Gomes (Maia Lidador), Abderrahmane Soumare (Nouakchott Academy Football), Sandro Lima (Atlético Goianiense), Sabit Abdulai (Botafogo-SP), Nabil Touaizi (Albacete), Sergi Gómez (Espanhol), Talisca (Palmeiras), Julián Martinez (CD Olimpia), Francisco Chissumba (Sp. Braga, empréstimo) e Matheus Mendes (América Mineiro).
Saídas: João Bravim (empréstimo Santa Clara), Pedro Silva (Mafra), David Bruno (Torreense), Iago Mendonça (Floriana), Shinga (Kaizer Chiefs), Thuan Lara (Santa Clara), Sema Velázquez (U. Leiria), Ricardo Dias (Atlético), Andrezinho (Otelul), Wilson Eduardo (Belenenses), Brenner Lucas (Santa Clara) e Anthony Carter (Santa Clara).
AVS
Entradas: Rafael Barbosa (Radomiak Radom), Guilherme Neiva (Oliveira do Hospital), Diego Duarte (empréstimo do Club Nacional - Paraguai), Ángel Algobia (Levante), Guillem Molina (ex-UD Ibiza-Eivissa), Kobamelo Kodisang (Mamelodi Sundowns, empréstimo), Leonardo Rivas (ex-Cerro Porteño), João Gonçalves (Boavista), Jordi Escobar (Celta de Vigo), Sidi Bane (Lens), Diogo Spencer (empréstimo do Benfica), Bruno Lourenço (Amedspor) e Tomané (Farense).
Saídas: Jorge Teixeira (Belenenses), Ignácio Rodríguez (regressa ao Liverpool Montevideo), Rafael Rodrigues (regressa ao Benfica), Lucas Piazón (fim de contrato), Vasco Lopes (Radomiak Radom), Lucas Fernandes (fim de empréstimo), John Mercado (Sparta Praga) e Lucas Piazón (Wieczysta Cracóvia).
Tondela
Entradas: Afonso Rodrigues (Paços de Ferreira, emprestado pelo Famalicão), Xabi Huarte (Osasuna), Brayan Medina (América de Cali), Joe Hodge (Wolverhampton), Christian Marques (Yvedron), Juanse Rodríguez (LDU Quito, empréstimo), Yefrei Rodríguez (Palmira), Yarlen (Botafogo, empréstimo), Rémy Vita (Fortuna Sittard), Rodrigo Silva (formação), Gabriel Alves (formação), Léo (formação), Ivan Cavaleiro (Stal Mielec), Lucas Cañizares (Farense) e Rony Lopes (jogador livre).
Saídas: Ricardo Alves (Desp. Chaves), Costinha (Torreense), Roberto (Desp. Chaves), António Xavier (Bnei Yehuda) e João Cesco (jogador livre)
