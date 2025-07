Há alguns anos, Elon Musk descreveu a Inteligência Artificial (IA) como “mais perigosa do que armas nucleares”. Agora, anunciou oficialmente o lançamento do “Baby Grok”.

A confiança do público, sobretudo quando envolve menores, exige cuidados redobrados e total transparência. Numa altura em que se discute a proibição do acesso de crianças às redes sociais, fará sentido criar uma inteligência artificial que lhes fala diretamente?

Para as crianças, destacam-se a Khan Academy Kids (uma plataforma educativa com recursos adaptativos baseados em IA que personalizam o ensino) e o YouTube Kids (usa IA para filtrar conteúdos inadequados).

Nesta ótica, os desenvolvedores veem nestes públicos um desafio e uma oportunidade para criar assistentes personalizados. Com uma população que vive cada vez mais tempo e pais preocupados com os riscos da má utilização da internet e da IA pelas crianças, cresce a tendência para desenvolver soluções inclusivas, acessíveis e seguras para estes grupos.

Quando aparecem novas tecnologias, é normal que exista uma preocupação com os grupos que possam ser mais afetados pelo seu uso. A população idosa e o público infantil são especialmente vulneráveis, não só pela menor familiaridade com as ferramentas digitais, mas também pelas suas necessidades específicas.

A notícia do Baby Grok ganha especial relevância poucas semanas depois do Grok original ter gerado controvérsia ao usar retórica antissemita e elogiar o líder nazi Adolf Hitler. Musk admitiu que o chatbot era “demasiado obediente aos comandos dos utilizadores” e foi “manipulado” para proferir declarações “inapropriadas”. Desde então, afirmou que o Grok foi “significativamente melhorado”.

A versão mais recente da IA da startup, o Grok-4 , foi apresentada no início de julho como “o modelo mais inteligente do mundo”. Esta atualização inclui habilidades de raciocínio mais avançadas e integração de pesquisa em tempo real.

Atualmente, as regras da xAI, empresa de Musk por trás do Grok, indicam que a versão atual do chatbot não é apropriada para menores de 13 anos.

Espera-se que este modelo seja diferente do Grok original, ou seja, não será apenas uma versão limitada, mas sim um chatbot treinado e ajustado desde o início com foco na “segurança, educação e moderação de conteúdo” para crianças.

O anúncio foi feito numa publicação no X , onde o homem mais rico do mundo revelou uma aplicação de IA “dedicada a conteúdos adequados para crianças”. Não adiantou muitos detalhes sobre a app nem uma data oficial de lançamento, mas referiu-se a ela como “Baby Grok”.

