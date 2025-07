Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com apenas 45 colaboradores, a Lovable já ultrapassou os 2,3 milhões de utilizadores ativos e conquistou 180 mil subscritores pagos. Isso permitiu-lhe atingir 75 milhões de dólares em receita anual recorrente em menos de um ano — um valor que ultrapassa muitos players SaaS (empresas que operam no mercado “Software as a Service”) mais antigos e com mais financiamento.

O novo unicórnio cria produtos de software (sites, aplicações, etc.) através de uma simples “conversa” com um chatbot.

Mas o que explica este sucesso tão rápido?

Unicórnio em 8 meses

Dizer que foi “o sítio certo à hora certa” pode parecer redutor mas, na verdade, o timing foi perfeito.

A Lovable foi fundada em 2023 e entrou no mercado numa altura em que a ideia de programar sem programador se tornava cada vez mais relevante.

O uso de inteligência artificial para escrever código começou a generalizar-se nessa altura, com muitas startups a aparecer para responder a essa tendência. Mas, à medida que esta nova forma de programar evoluía, começava a emergir um problema: as pessoas tinham o código escrito, mas não sabiam como aplicá-lo. Para além de o gerar, era preciso alguém que o implementasse.

Foi precisamente por responder a essa necessidade que a solução sueca começou a ganhar relevância porque era das poucas que automatizava todo o processo: desde a escrita de código à base de dados, front-end e alojamento de dados. Entregava um produto final, pronto a usar.

Esta proposta ambiciosa começou rapidamente a atrair clientes e a conquistar a sua confiança, com muitos investidores a apostar na startup sueca como uma peça-chave no futuro da programação.

A tendência do vibe coding — programar sem programador — era cumprida na íntegra pela Lovable, que em poucos meses começou a ser apontada por especialistas como a ferramenta com mais potencial, por ser mais completa e oferecer respostas muito mais avançadas do que a concorrência.

O vibe coding é um conceito recente que veio democratizar o desenvolvimento de software. Com estas ferramentas, qualquer pessoa, mesmo sem formação em programação, pode criar aplicações através de uma conversa com um chatbot de IA.