O incidente foi captado por uma equipa da CNN Portugal que deu conta de um grande aparato ao passar.

Segundo confirmado pelo 24notícias, junto do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o acidente aconteceu quando o camião ia a passar no quilómetro 71.5 da autoestrada A3, no sentido Porto/Valença.

Tratou-se de um veículo dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Tazem, do município de Gouveia, que capotou e acabou na outra via.

Segundo o comando regional, há cinco feridos ligeiros, que já seguiram para o hospital de Viana do Castelo. De acordo com a Proteção Civil, o alerta para o despiste foi dado pelas 14h27.

Lembra-se que o incêndio de Ponte da Barca lavra desde sábado e está a concentrar um grande dispositivo já com mais de 330 operacionais apoiados por 100 veículos e 10 meios aéreos.

Devido a este incêndio, a Câmara de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo acionou, esta segunda-feira, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC).