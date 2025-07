Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O verão é, para muitos, sinónimo de descanso e de férias, mas mesmo neste período é essencial manter os cuidados regulares com o coração, praticar atividade física, evitar o álcool, não fumar e controlar a alimentação, optando por não consumir em excesso alimentos ricos em açúcar e gordura”, alerta Joana Delgado Silva, presidente da APIC, em comunicado.

A iniciativa pretende contrariar a tendência para o desleixo com a saúde nesta época do ano, lembrando que a adoção de medidas preventivas pode reduzir significativamente o risco de desenvolver ou agravar a doença coronária. Esta condição resulta da acumulação de gordura nas artérias que irrigam o coração, podendo levar a um estreitamento ou bloqueio do fluxo sanguíneo e, consequentemente, a episódios como angina de peito ou enfarte agudo do miocárdio.

“As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em Portugal e no mundo. É necessário continuar a consciencializar a população de que a rotina influencia diretamente a saúde. Não podemos deixar que o verão seja um período de esquecimento ou desleixo neste domínio”, reforça Joana Delgado Silva.

A APIC relembra ainda que sinais como dor no peito, suores, náuseas, vómitos, falta de ar ou ansiedade podem ser sintomas de enfarte e requerem resposta imediata. Nestes casos, deve ligar-se de imediato para o 112 e aguardar pela chegada da ambulância. A via verde coronária, disponível 24 horas por dia em todo o país, está preparada para garantir assistência urgente, mesmo em tempo de férias.

A campanha termina com um apelo à prevenção: não fumar, controlar o colesterol, a tensão arterial e a diabetes, manter uma alimentação equilibrada, praticar exercício físico, evitar o excesso de peso e gerir o stress são estratégias essenciais para proteger a saúde do coração — em qualquer altura do ano.