A análise, conduzida pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), analisou 156 incidentes de desperdício, fraude e abuso relatados por organizações parceiras entre outubro de 2023 e maio de 2025.

A revisão dos incidentes, que foi reportada pela primeira vez pela agência Reuters, "não encontrou nenhuma afiliação" com grupos sancionados ou organizações terroristas estrangeiras.

Além disso, a revisão encontrou apenas uma pequena quantidade de desvio de ajuda humanitária financiada pela USAID em Gaza — menos de 1% foi afetado por perdas, roubos, desvios, fraudes ou desperdícios.

"Não houve nenhuma indicação de que houve uma perda sistémica devido à interferência, roubo ou desvio do Hamas", disse uma fonte familiarizada com o relatório à CNN Internacional.

Recorde-se que o governo Trump tem repetidamente afirmado que há um roubo generalizado de ajuda humanitária pelo Hamas. Afirma que apenas o Fundo Humanitário de Gaza (FGH), uma organização privada apoiada pelos EUA e por Israel, é capaz de distribuir assistência no local sem que tal roubo ocorra.

“Queremos ver o máximo de ajuda possível a chegar a Gaza de uma forma que não seja saqueada pelo Hamas, e este mecanismo, a Fundação Humanitária de Gaza, tem sido uma maneira de o fazer”, disse o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott, na quinta-feira. “Estamos a pedir apoio adicional desta fundação para entregar essa ajuda”.

Recorde-se que mais 1.000 pessoas foram mortas pelas forças israelitas enquanto procuravam ajuda, de acordo com o Ministério da Saúde Palestiniano e as Nações Unidas, com 60% delas mortas enquanto tentavam chegar aos locais de concentração de refugiados. Milhares sofrem de desnutrição e mais de uma dúzia de pessoas morreram de fome esta semana, no contexto das restrições à ajuda humanitária.