O questionário pode ser preenchido por qualquer pessoa do setor artístico aqui.

O projeto MUDA, lançado em abril de 2025, propõe um conjunto de atividades para informar, empoderar e apoiar os profissionais da cultura, com o objetivo de transformar práticas laborais que possibilitam situações de assédio, abuso de poder, manipulação e vitimização. O primeiro passo é este estudo científico sobre as diversas formas de assédio moral e/ou sexual no contexto das artes performativas e cruzamentos disciplinares, bem como os seus impactos a nível psicológico e social.

Financiado pela Direção-Geral das Artes (DGARTES), o estudo está a ser conduzido por uma equipa multidisciplinar composta por especialistas das áreas da psicologia, sociologia e direito do trabalho: Ana Bártolo, Isabel Silva, Dália Costa e Joana Neto. Os resultados deverão ser publicados em março de 2026.

Para além do estudo, o projeto prevê outras ações futuras, como a criação de um Manual de Boas Práticas, sessões de formação e conversas públicas, ainda dependentes de financiamento.

O MUDA é coordenado por Catarina Vieira, Raquel André e Sara de Castro, que destacam, em comunicado, a importância de envolver o maior número possível de profissionais para garantir que o estudo reflita a realidade do setor e contribua para práticas culturais mais seguras, éticas e justas.