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Porque é importante: a Google está a mudar o produto que definiu a forma como milhares de milhões de pessoas navegam na internet para responder à ascensão dos chatbots e evitar perder relevância num mercado onde os utilizadores esperam cada vez mais respostas geradas por IA e não apenas listas de links.

A principal novidade é a reformulação da Pesquisa Google, que passa a responder melhor a pedidos mais longos e complexos, num formato mais próximo das interações que os utilizadores já fazem em plataformas conversacionais como o Gemini.

O que muda? A nova experiência vai permitir escrever consultas mais extensas, carregar ficheiros e imagens e formular pesquisas de forma mais natural. O objetivo é que os utilizadores deixem de adaptar perguntas ao funcionamento do motor de busca e passem simplesmente a escrever aquilo que querem saber, de uma forma mais conversada.

Mas a ambição vai além da pesquisa tradicional. A Google quer transformar o seu motor de busca num sistema mais proativo, capaz de acompanhar temas de interesse, fazer reservas e apoiar tarefas relacionadas com saúde e bem-estar. Parte destas funcionalidades será inicialmente disponibilizada apenas aos subscritores dos planos pagos.

Google aposta no Gemini para redefinir o futuro da Pesquisa

A Alphabet, empresa-mãe da Google, tem vindo a reorganizar os seus produtos e fontes de receita para responder ao novo contexto competitivo criado pela IA, procurando conquistar tanto consumidores como empresas.

Durante a conferência anual de programadores da empresa, realizada em Mountain View, na Califórnia, o CEO da Google, Sundar Pichai, afirmou que a inteligência artificial está hoje presente em todas as áreas da organização. Segundo o responsável, esta aposta já está a refletir-se no crescimento da utilização da Pesquisa.

Os dados: O Gemini, o chatbot da Google, mais do que duplicou a sua base de utilizadores num ano e soma agora cerca de 900 milhões de utilizadores ativos mensais.

A aplicação também foi renovada para se tornar mais apelativa para quem quer integrar IA no dia a dia. Entre as novidades está o Daily Brief, um resumo personalizado com informação relevante para começar o dia.

Na próxima semana, os subscritores vão também ter acesso ao Gemini Spark, apresentado pela empresa como um passo para transformar o assistente num sistema mais autónomo e capaz de executar tarefas sob orientação do utilizador.

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Google quer recuperar terreno na programação com IA

Outro dos grandes focos do evento foi a programação assistida por IA, um segmento visto como estratégico e particularmente lucrativo.

Nos últimos meses, a Google tem enfrentado pressão crescente da concorrência de empresas como a OpenAI e a Anthropic, ao mesmo tempo que surgiam dúvidas sobre uma eventual perda de vantagem competitiva nesta área.

A resposta: a empresa apresentou novas ferramentas dirigidas a programadores e gestão de agentes inteligentes sob a marca Antigravity, iniciativa que surge depois do acordo de 2,4 mil milhões de dólares que envolveu talento e tecnologia da startup Windsurf. A tecnológica revelou também o Gemini 3.5 Flash, nova versão do seu principal modelo de IA, que descreve como o mais avançado até agora para tarefas de programação.

Segundo a Google, o modelo apresenta melhor desempenho em determinados indicadores e custos inferiores face a algumas soluções concorrentes. Além disso, a versão Pro, mais potente e orientada para utilizadores premium, já está a ser utilizada internamente e deverá chegar ao mercado no próximo mês.

Ao mesmo tempo, a empresa está também a incorporar funcionalidades de programação diretamente na Pesquisa. Utilizadores dos planos pagos vão poder criar painéis personalizados para organizar tarefas como o planeamento de casamentos ou novas rotinas de exercício.

Com estas mudanças, a distância entre a versão gratuita e as ofertas pagas da Pesquisa tende a aumentar. Ainda assim, a Google garante que o foco continua a ser manter o serviço acessível para a maioria dos utilizadores.

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