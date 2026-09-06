Um dia de vindimas na Adega de Palmela

Nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro, a Adega de Palmela convida a participar na vindima, com apanha manual das uvas, visita à adega, piquenique entre vinhas e pisa tradicional. Há programas de meio-dia (45 euros), dia completo com almoço (90 euros) e dia completo com estadia (135 euros/pessoa). As vagas são limitadas e requerem reserva prévia através de enoturismo@acpalmela.pt.

Vindimas sob as estrelas no Douro

No Torel Quinta da Vacaria, em Peso da Régua, a experiência de vindima custa 180 euros por pessoa e começa às 18h30, com visita à adega e prova de vinhos. Segue-se um jantar inspirado nas tradições da vindima e, depois, a tradicional lagarada ao som de música tradicional. Para prolongar a experiência, é ainda possível ficar alojado no hotel.

Torel Quinta da Vacaria default

Vindimas no Ventozelo Hotel & Quinta

Com 200 hectares de vinha em produção, o Ventozelo Hotel & Quinta, no Douro, propõe uma experiência de enoturismo que inclui a visita guiada à propriedade e uma prova de três vinhos produzidos na quinta. A “Visita ao Sítio dos Prazeres” custa 25 euros por pessoa, para um mínimo de duas pessoas. Para quem fica alojado, há ainda quartos e casas, piscina com vista para o Douro e jantar na Cantina de Ventozelo.

Um dia de vindima no Douro

Nos dias 3, 5 e 10 de setembro, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo convida a acompanhar o corte das uvas com a roga, seguido de uma prova do primeiro vinho na adega, da experiência “Douro Clássica” e de um almoço no restaurante Terraçu’s. O programa custa 290 euros por pessoa.

Vindimas com festa no Alentejo

No L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo, as vindimas são celebradas com colheita das uvas, cocktail ao pôr do sol, jantar nos jardins, música ao vivo e DJ junto ao lago. Há ainda pacotes de estadia com acesso ao jantar das vindimas, a partir de 400 euros por noite.

L'AND Vineyards créditos: Armando Jorge Mota Ribeiro

Vindimas de luxo na Herdade da Malhadinha Nova

A “Harvest Experience” permite acompanhar de perto o processo de criação do vinho, desde a colheita manual das uvas ao amanhecer até à pisa a pé nos lagares. O programa pode durar dois ou três dias e inclui gastronomia e estadia. Os preços começam nos 980 euros por pessoa para dois dias e nos 1670 euros para três.

Vindimar à moda de António Maçanita

Na Fitapreta, no Alentejo, o programa de vindimas permite conhecer de perto o trabalho do enólogo e produtor António Maçanita, com seleção das uvas, remontagens, provas e análises laboratoriais dos mostos, antes de um almoço do vindimador com a equipa. Custa 150 euros por pessoa, com a possibilidade de acrescentar a vindima manual na vinha por mais 35 euros.

Merenda na vindima da Taboadella

Na Quinta da Taboadella, no Dão, é possível participar no corte das uvas, conhecer o processo de vinificação e provar os vinhos da quinta, antes de terminar a experiência com uma merenda num dos recantos da propriedade. O programa decorre de terça a sábado durante a época das vindimas e custa 60 euros por pessoa, mediante reserva.

Vindimas entre vinhas em Santar

Durante setembro, o Valverde Santar Hotel & Spa promove uma programação dedicada à cultura vitivinícola, com visitas às vinhas, piqueniques, provas de vinho, percursos fotográficos, experiências de bem-estar e participação na vindima em datas selecionadas. A 12 de setembro, a experiência “Entre Vinhas” inclui um menu de degustação da chef Inês Beja, harmonizado com vinhos da Santar Vila Jardim.