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A ocorrência foi comunicada por um pescador que se encontrava na zona durante a madrugada. De acordo com o relato, o homem terá visto uma embarcação junto à Praia do Meco e terá alegadamente observado algumas pessoas a sair da embarcação.

Contactado pelo 24notícias, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Comandante Ricardo Sá Granja, sublinha que, nesta fase, não é possível confirmar sequer que tenha ocorrido um desembarque.

O responsável explica que a informação disponível resulta, para já, da denúncia feita pelo pescador. "Há uma denúncia de um senhor que estava à pesca na madrugada de hoje", precisou.

Também não existe, neste momento, um número confirmado de pessoas que poderiam estar envolvidas. Questionado sobre referências à presença de dezenas de migrantes, como avançado pelo Correio da Manhã, Ricardo Sá Granja rejeitou qualquer confirmação nesse sentido.

"Não sei se foi uma, se foram cinco, se foram dez, se foram 15, se foram 30, se foram 40", afirmou.

Quanto às diligências relacionadas com o controlo da fronteira marítima, Ricardo Sá Granja remeteu para a GNR. "A Autoridade Marítima Nacional neste momento está a colaborar com a GNR, que é quem tem competência nesta matéria ao nível do controle da fronteira marítima", afirmou.

O 24notícias contactou a GNR de Setúbal, que apenas confirmou ter patrulhas em terra.

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