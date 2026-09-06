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As Forças Armadas norte-americanas afirmaram, no sábado, ter atingido três petroleiros iranianos depois de navios de guerra dos Estados Unidos terem sido alvo de ataques com mísseis.

Segundo as autoridades militares norte-americanas, um porta-aviões e um contratorpedeiro dos EUA conseguiram evitar "múltiplos ataques não provocados" por parte do Irão enquanto patrulhavam a região. Não foram registados feridos entre o pessoal norte-americano.

Segundo o The Guardian, o Pentágono afirmou que dois dos petroleiros iranianos ficaram "permanentemente incapacitados", enquanto um terceiro, que não transportava carga, foi destruído.

Os Estados Unidos alegam que os navios faziam parte de uma rede clandestina utilizada para financiar a poderosa Guarda Revolucionária do Irão e grupos armados aliados que operam em diferentes pontos da região.

De acordo com a versão norte-americana, um dos petroleiros foi atingido ao largo da ilha de Kharg, outro perto de Jask e o terceiro, que estava vazio, no golfo de Omã.

Conflito voltou a intensificar-se

Os novos ataques ocorreram cerca de uma semana depois de os Estados Unidos e o Irão terem retomado os ataques, após aproximadamente um mês de relativa calma no conflito iniciado pelos ataques norte-americanos e israelitas em fevereiro.

Panetta prevê mais seis meses de guerra

Numa entrevista ao The Guardian, o antigo secretário da Defesa norte-americano Leon Panetta alertou que a guerra com o Irão poderá prolongar-se por mais seis meses.

Panetta afirmou que o conflito corre o risco de se transformar noutra "guerra sem fim" no Médio Oriente, sem um desfecho claro à vista. "Não é nenhum mistério que os Estados Unidos e o Irão estão presos num impasse terrível, no qual existem realmente muito poucas opções disponíveis para pôr fim a esta guerra".

O antigo responsável, que também dirigiu a CIA durante a presidência de Barack Obama, considera provável que o conflito continue durante mais seis meses sem ser resolvido, podendo transformar-se numa guerra prolongada semelhante aos conflitos no Iraque e no Afeganistão.

Três opções para Trump

Segundo Panetta, Donald Trump enfrenta três possibilidades.

A primeira seria abandonar o conflito e admitir que se tratou de uma guerra falhada, hipótese que o antigo secretário da Defesa considera difícil de imaginar.

A segunda consistiria em prolongar o atual impasse, com ataques periódicos de parte a parte, enquanto ambos os lados tentariam evitar uma guerra ainda mais perigosa sem aceitar negociar ou render-se. Para Panetta, esta opção poderia conduzir precisamente a uma guerra prolongada no Médio Oriente.

A terceira passaria por os Estados Unidos assumirem o controlo do estreito de Ormuz, retirando ao Irão aquilo que Panetta considera ser o seu principal instrumento de pressão sobre os norte-americanos: a capacidade de fechar e perturbar aquele ponto estratégico para o comércio mundial.

Panetta defendeu que a guerra só poderá ser considerada "vencível" pelos Estados Unidos se houver uma mudança significativa de atitude e se Washington tornar claro que o principal objetivo é reabrir o estreito de Ormuz.

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