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A prestigiada revista alemã Der Spiegel fez capa na edição da semana 34 deste ano com a fotografia de Ulrich Siegmund sobre um dominante fundo negro. A foto aparece acompanhada pela frase "Der gefährlichste Mann Deutschlands" ("O homem mais perigoso da Alemanha"). A Der Spiegel justifica a legenda que também vale como título da história: ele é o rosto atrás do qual se esconde uma rede neonazis com projetos tão radicais que ameaçam subverter a democracia. Ulrich Siegmund é um ex-vendedor de aromatizadores de casa de banho que se tornou estrela do TikTok e é, com sorriso de encantador de sogras, o carismático líder da extrema-direita AfD na Saxónia-Anhalt, um dos 16 estados da Alemanha.

Ulrich Siegmund é o spitzenkandidat, ou seja, o candidato da AfD a chefiar o governo da Saxónia-Anhalt na sequência da eleição deste domingo naquele estado.

A extrema-direita de toda a Alemanha está mobilizada para uma maré de celebração ultranacionalista neste domingo em Magdeburgo. As sondagens admitem que o voto neste estado da Saxónia-Anhalt pode, pela primeira vez desde 1945, levar a extrema-direita ao governo de um estado da República Federal da Alemanha.

Nas últimas sondagens para estas eleições na Saxnia-Anhalt, a AfD é creditada com 43% das intenções de voto. Já esteve mais perto dos 46% que devem significar maioria absoluta de deputados estaduais. A CDU fica pelos 23%, o SPD nos 9% e os Verdes surgem um pouco acima dos 5% que garantem lugares no parlamento regional.

Todos os partidos que protagonizam os últimos 80 anos da história política da Alemanha continuam juntos a levantar o brandmauer (muro corta-fogo), espécie de cordão sanitário para barrar o acesso da Alternative für Deutschland (AfD) a algum lugar de poder. Há mesmo um apelo assinado por mais de um milhar de juízes para que o Tribunal Constitucional alemão promova a ilegalização da AfD por prática anticonstitucional ao “ter por finalidade eliminar a ordem liberal e democrática na República Federal da Alemanha”. A proposta é controversa, com muitas vozes a defenderem que o que importa é derrotar a AfD nas urnas e não pela muito questionável via administrativa.

Agora, nos múltiplos atos de rua da campanha AfD para as eleições na Saxónia-Anhalt, aparece gente que não esconde nostalgia do que é relatado como o tempo de soberania imperial dos reich e que deseja que a AfD faça mudar radicalmente, em modo etnonacionalista, a vida na Alemanha.

Muitos desses apoiantes da AfD assumem-se pró-russos, contrários ao apoio à Ucrânia e aplaudem a fúria de Trump aos migrantes. Reclamam o bem-estar da energia barata da Rússia e têm medo que as portas abertas à China vá destroçar a indústria pesada e a do automóvel na Alemanha. Querem que os estrangeiros “deixem de roubar emprego” aos alemães.

Mesmo as igrejas, tanto de fé protestante como católica, que têm a tradição de organizar encontros para apoio à inclusão dos que vêm de fora, estão a sentir a hostilidade da AfD, que propõe o fim dos apoios públicos a essas igrejas.

O combate contra a diversidade leva a AfD a defender o fim da inclusão nas escolas e a colocação de pessoas com alguma deficiência, tal como os imigrantes, em escolas à parte.

A AfD está a saber traduzir a angústia social e económica na gramática da crescente insegurança nacional em estados do leste alemão (ex-RDA).

Há quem se apinhe em volta de Siegmund nas sessões de campanha na Saxónia-Anhalt, muitas pessoas com fotocópias da capa da Der Spiegel que o tem como a personagem . Pedem-lhe selfies enquanto ele as autografa e comenta: “ao classificarem-me como o homem mais perigoso da Alemanha tornaram-me ainda mais popular”.

Mas os principais partidos das últimas décadas da história política da Alemanha, sobretudo a CDU e o SPD, apesar de com lideranças fragilizadas, também os liberais e os verdes, mostram-se implacáveis no esforço para barrar o inimigo comum, o partido da direita ultra anti-sistema, AfD.

A Saxónia-Anhalt é apenas a primeira de três provas eleitorais neste setembro alemão. Daqui a duas semanas é o voto em Berlim e Mecklenburgo-Pomerânia Ocidental. Todas estas eleições vão consumir muito a discussão política na Alemanha.

Todos os partidos que protagonizam os últimos 80 anos da história política da Alemanha continuam juntos a levantar o brandmauer (muro corta-fogo), espécie de cordão sanitário para barrar o acesso da Alternative für Deutschland (AfD) ao poder.

Há mesmo um apelo assinado por mais de um milhar de juízes para que o Tribunal Constitucional alemão promova a ilegalização da AfD por prática anticonstitucional ao “ter por finalidade eliminar a ordem liberal e democrática na República Federal da Alemanha”. A proposta é controversa, com muitas vozes a defenderem que o que importa é derrotar a AfD nas urnas e não pela muito questionável via administrativa.

A AfD já é o partido líder da oposição no parlamento alemão, depois de ter sido o segundo mais votado nas eleições de 2025, com 20,6% dos votos, à frente do SPD (20,1%) e logo a seguir à CDU do chanceler Merz(25,5%).

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