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A 28 de Fevereiro deste ano, Israel e os Estados Unidos atacaram o Irão sem aviso prévio, numa operação chamada “Fúria Épica” (os militares adoram nomes de banda desenhada), executando cerca de 900 ataques aéreos em 12 horas, matando várias pessoas e, propositadamente, o Líder Supremo da teocracia totalitária, Ali Khamenei.

O Irão retaliou imediatamente, na operação “Verdadeira Promessa IV”, lançando centenas de mísseis contra Israel, quatro bases militares norte-americanas nos países da Península da Arábia – os chamados “Estados do Golfo” — e fechou o Estreito de Ormuz, que anteriormente era de navegação livre.

A 2 de Março, o Hezbollah lançou centenas de mísseis no Norte de Israel, levando à invasão israelita do Sul do Líbano. A partir do dia seguinte o conflito toma uma feição preponderantemente naval, com a destruição de 17 navios de guerra iranianos, incluindo um submarino.

A 8 de Março, o Conselho da Revolução nomeia Motjaba Khamenei, filho de Ali e escondido em parte incerta, como sucessor do seu pai.

A inimizade aberta entre o Irão e os Estados Unidos começou muito antes, em novembro de 1979, quando a triunfante revolução islâmica ocupou a embaixada norte-americana em Teerão, mantendo 52 diplomatas prisioneiros até Janeiro de 1981. Os americanos não declararam guerra aos iranianos, perante esta violação inédita do Direito Internacional. O presidente Jimmy Carter enviou um comando de tropas especiais helitransportadas para tentar resgatar os seus diplomatas, mas a operação “Garra da Águia” foi um desastre, levando, inclusive a que Carter perdesse as eleições de 1980.

A invasão da embaixada deveu-se ao facto de os norte-americanos terem apoiado o regime do Mohammad Reza Pahlavi; os Estados Unidos não responderam com uma declaração de guerra sabe-se lá porquê, mas muito provavelmente avaliaram que não tinham condições logísticas de derrubar o novo regime iraniano. O Irão fica muito longe, é muito grande (1.648.145 Km2) e tem quase 100 milhões de habitantes.

O programa nuclear iraniano arrancou em 1957, ironicamente com a ajuda dos Estados Unidos. Interrompido com a Revolução teocrática, foi retomado no final da década de 1980, o que assustou imediatamente o governo israelita; basta uma simples bomba atómica lançada a curta distância para obliterar completamente o Estado de Israel.

A situação levou a que os Estados Unidos, eternos aliados de Israel, tentassem um acordo com Teerão. Em 2015 o presidente Obama conseguiu obter o chamado “Plano de Acção Conjunto”, JCPOA, em que o Irão se comprometia a restringir o programa nuclear, entregar 98% da reserva de urânio radioactivo, eliminar dois terços das suas centrifugadoras e abrir as instalações nucleares à fiscalização permanente da Agência Internacional de Energia Atómica, a troco do levantamento das sanções económicas que estrangulavam a sua economia.

Embora houvesse sempre suspeitas de que Teerão estava a desenvolver secretamente a produção nuclear, as inspecções funcionavam razoavelmente, apoiadas no acompanhamento dos eficientíssimos Serviços Secretos Israelitas, o Mossad. Paz, portanto. Uma paz periclitante, mas melhor do que deixar Teerão à solta.

Eleito em 2016, Donald Trump declarou que o JCPOA era “um negócio horrível, que só favorecia o Irão”, e em 2018 assinou um memorando para retomar as sanções económicas e impor restrições comerciais “como o mundo nunca viu”. Embora não o tenha declarado abertamente, considera-se que o memorando foi uma das muitas iniciativas que Trump tomou exclusivamente para destruir a “herança” de Obama.

Imediatamente aumentaram os receios de Israel. Em 2025, dá-se a chamada Guerra dos 12 Dias, que começa com os israelitas a bombardear as instalações nucleares iranianas e acaba com o Irão a lançar 550 mísseis balísticos contra Israel. Os israelitas conseguem até assassinar cientistas nucleares dentro do Irão.

Voltemos a 28 de Fevereiro.

Os objetivos anunciados por Trump no lançamento da campanha eram maximalistas: destruição de todas as capacidades nucleares e equipamentos militares e mudança de regime, por iniciativa dos próprios iranianos.

Ao mesmo tempo, exagerou nos resultados — “vamos fazer o Irão voltar à Idade da Pedra” e “vamos destruir quatro mil anos de História” — e minimizou a operação: “é uma coisa pequena” (“small potatoes”), “não é uma guerra, é apenas um conflito militar”, “uma excursão”, “embora seja uma grande guerra para o Irão, para nós foi mais fácil do que pensávamos”.

E mais: “Um tremendo sucesso”, “o Estreito de Ormuz é nosso”, “vou mudar o nome do Estreito de Ormuz para Estreito Trump”, tudo isto enquanto o Irão não mostra ter perdido a sua capacidade bélica e controla de facto o “Estreito Trump”, cobrando taxas aos navios que o querem atravessar.

Nos primeiros ataques, os Estados Unidos gastaram munições demais e agora só atacam pouco e de vez em quando. O Irão limita-se a afundar os petroleiros que não pagam taxa e a responder aos esporádicos ataques norte-americanos com incursões proporcionais.

A guerra passou a ser intermitente; dias em que nada acontece e, de repente, um ataque localizado norte-americano e o bombardeamento das bases americanas nos países do Golfo e Jordânia por parte do Irão.

Em termos de objectivos, foi uma derrota estrondosa para os Estados Unidos, que agora não sabem como sair do buraco onde se meteram. E o Irão passou a dominar o Estreito de Ormuz, 20% do trânsito mundial de petróleo. Em termos práticos, é um empate; ninguém duvida que o Irão tem capacidade para aguentar os pequenos raids norte-americanos indefinidamente.

Do ataque monstruoso prometido, estamos agora numa guerra “intermitente” porque nenhum dos adversários tem meios para um conflito permanente, contínuo, diário.

A Jordânia, o Bahrain, o Kuwait e a Arábia Saudita, que estavam quietos e calados, agora são bombardeados com drones e mísseis.

Já houve negociações para um “entendimento que possa levar a uma trégua” no Paquistão, sem quaisquer resultados práticos.

Netanyahu, que foi realmente quem convenceu Trump a meter-se nesta aventura, agora está entretido a destruir o Hezbollah no Líbano – destruindo também o Líbano – e não se sente na obrigação de resolver o problema norte-americano.

Uma guerra sem fim à vista é mau (caso da guerra de Israel contra toda a gente à sua volta), mas uma guerra intermitente é pior, porque não tem fim, apenas intervalos para recarregar as munições.

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