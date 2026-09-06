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As operações aeroportuárias na Indonésia estão suspensas na sequência da atividade do vulcão Anak Krakatoa, localizado no estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra.

Segundo a BBC, o aeroporto internacional Soekarno-Hatta, em Jacarta, foi o primeiro a encerrar, na manhã deste domingo, depois de terem sido detetadas cinzas do vulcão no espaço aéreo próximo. Entretanto, as autoridades decidiram suspender as operações em mais cinco aeroportos.

Segundo o ministro dos Transportes indonésio, Dudy Purwagandhi, 467 voos foram afetados até ao momento. O responsável pediu às companhias aéreas que considerem desviar alguns voos para outros aeroportos e que acelerem os processos de reembolso dos bilhetes dos passageiros afetados pelos cancelamentos.

As autoridades também apelaram às transportadoras para que forneçam informação atempada aos passageiros com voos previstos, numa tentativa de evitar a concentração de pessoas nos aeroportos.

A suspensão das operações afetou sobretudo ligações de e para Singapura, mas também outras rotas internacionais, incluindo voos com destino ou origem em Doha, Sydney e Kuala Lumpur.

De acordo com a agência meteorológica indonésia BMKG, as cinzas chegaram aos 6000 metros de altitude em Java, a leste do vulcão, e aos 15 mil metros a oeste, no lado de Sumatra.

O Anak Krakatoa começou a entrar em erupção no final da noite de sexta-feira, com atividade sísmica contínua, fontes de lava e fortes estrondos sentidos nas regiões envolventes. Segundo as autoridades, ocorreram ainda duas novas erupções nas primeiras horas de domingo.

Apesar da atividade vulcânica, não foi emitido qualquer alerta de tsunami relacionado com as recentes erupções.

O ministro da Saúde pediu aos habitantes das zonas afetadas que permaneçam dentro de casa e utilizem máscaras para se protegerem de possíveis riscos para as vias respiratórias, os olhos e a pele.

Várias escolas cancelaram atividades no sábado depois de alunos e residentes terem relatado irritações nos olhos. Alguns pescadores também cancelaram saídas para o mar depois de sentirem os mesmos sintomas.

O Anak Krakatoa situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma extensa área marcada pela presença de vulcões, zonas sísmicas e placas tectónicas. Esta região estende-se por cerca de 40 mil quilómetros, desde a extremidade sul da América do Sul até à Nova Zelândia.

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