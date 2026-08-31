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O Google Maps passou a apresentar o Lago Ontário como "Lake America" para utilizadores nos Estados Unidos, depois de Donald Trump ter assinado uma ordem executiva para alterar a designação do lago. A Google confirmou que a mudança decorre da atualização do sistema oficial norte-americano de nomes geográficos.

A alteração aplica-se apenas à versão norte-americana do serviço. Quem consultar o Google Maps no Canadá continuará a encontrar "Lake Ontario", enquanto os utilizadores de outros países deverão ver as duas designações: "Lake Ontario (Lake America)".

A empresa explicou que atualiza os mapas quando existem alterações nos nomes geográficos registados por fontes governamentais oficiais. Neste caso, a referência utilizada é o U.S. Geographic Names Information System (GNIS), que passou a registar "Lake America" para a designação utilizada nos Estados Unidos.

A decisão da Google não significa, contudo, que o Canadá tenha adotado o novo nome. O lago continua oficialmente a chamar-se Lago Ontário no lado canadiano e a designação histórica permanece utilizada pelas autoridades e por outros serviços de mapas.

A Apple, por exemplo, continuava a apresentar "Lake Ontario" para utilizadores nos Estados Unidos, enquanto a MapQuest anunciou que não pretende alterar o nome nos seus mapas.

Canadá rejeita mudança

A decisão norte-americana provocou uma reação negativa no Canadá. Doug Ford, primeiro-ministro da província de Ontário, reafirmou que o lago continuará a ser chamado "Lake Ontario" e chegou a mandar instalar uma grande placa junto à margem canadiana com a inscrição "Lake Ontario: Now and Always".

A polémica acontece num momento de fortes tensões entre os dois países, nomeadamente devido à disputa comercial e à aplicação de tarifas sobre produtos canadianos e norte-americanos.

O Lago Ontário é um dos cinco Grandes Lagos da América do Norte e encontra-se entre a província canadiana de Ontário e o estado norte-americano de Nova Iorque. A sua designação tem uma história muito anterior à atual disputa política entre Washington e Ottawa.

A decisão sobre o Lago Ontário segue uma estratégia semelhante à adotada por Trump em relação ao Golfo do México. Em 2025, o Presidente norte-americano determinou que as autoridades dos Estados Unidos passassem a utilizar "Gulf of America". A Google adotou posteriormente a mesma lógica no Google Maps, apresentando designações diferentes consoante a localização do utilizador.

No caso do Lago Ontário, a alteração volta a colocar uma plataforma global no centro de uma disputa sobre nomenclatura geográfica e identidade nacional.

A diferença de designações entre países significa que dois utilizadores do Google Maps, separados apenas pela fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, podem atualmente consultar o mesmo lago com nomes diferentes.

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