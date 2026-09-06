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A apresentadora de televisão egípcia Sarah Khalifa, de 39 anos, foi condenada à morte por enforcamento juntamente com outras 11 pessoas, num processo relacionado com tráfico de droga, diz a BBC.

A decisão judicial surge depois de os arguidos terem sido considerados culpados de integrar um grupo criminoso envolvido na importação de matérias-primas utilizadas no fabrico de estupefacientes, com intenção de os vender.

Sarah Khalifa é conhecida sobretudo pelo programa televisivo Mission Impossible, dedicado a questões relacionadas com a criminalidade. A apresentadora negou as acusações que lhe foram imputadas. O seu advogado já anunciou que irá recorrer da sentença de morte.

Além dos 12 condenados à pena capital, nove dos restantes arguidos receberam penas de prisão perpétua, enquanto sete foram absolvidos.

Numa audiência realizada em setembro do ano passado, Khalifa foi questionada pelo juiz sobre o alegado papel que teria desempenhado no caso. Segundo o jornal estatal Akhbar al-Youm, a apresentadora afirmou nunca ter visto drogas até ter sido fotografada com elas dentro das instalações da autoridade responsável pelo combate aos estupefacientes.

A condenação surge num país onde a pena de morte continua a ser aplicada. Segundo um relatório da Amnistia Internacional relativo a 2025, foram proferidas 492 sentenças de morte no Egito ao longo desse ano, das quais 23 foram executadas.

A organização afirmou, nesse relatório, que alguns dos condenados foram considerados culpados de tráfico de droga e violação, crimes que, segundo a Amnistia Internacional, não correspondem a homicídio intencional — condição à qual, de acordo com o direito e as normas internacionais, deveria estar limitada a aplicação da pena de morte.

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