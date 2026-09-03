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Os principais serviços de inteligência artificial estão a enfrentar problemas esta quinta-feira à tarde, com milhares de utilizadores a reportarem falhas no acesso ou no funcionamento de plataformas como o ChatGPT, Claude, Grok e Gemini.

Os primeiros relatos começaram a surgir pouco depois das 15h00, de acordo com a plataforma DownDetector, citada pela LadBible. No caso dos serviços da OpenAI, responsável pelo ChatGPT, chegaram a ser registadas cerca de 40 mil notificações de problemas

A OpenAI confirmou a existência de uma falha e informou os utilizadores de que estava a investigar o problema. Numa atualização posterior, a empresa indicou ter aplicado uma medida de mitigação e estar a acompanhar a recuperação dos serviços.

Entre os serviços afetados encontram-se as conversas, o início de sessão, o ChatGPT Work, o Codex na aplicação ChatGPT para computador, a API de conformidade, a pesquisa, o carregamento de ficheiros, o modo de voz, os GPTs, a geração de imagens, o Deep Research, o Agent, o ChatGPT Atlas, Sites e os conectores e aplicações.

A falha surge poucos dias depois de a OpenAI ter confirmado que o seu próximo grande modelo de inteligência artificial, Astra, será lançado em breve.

A interrupção não ficou, contudo, limitada aos serviços da OpenAI. A Anthropic, empresa responsável pelo Claude, também confirmou problemas na sua plataforma.

Inicialmente, a empresa indicou que estavam afetados vários modelos, incluindo Mythos/Fable 5.1, Mythos/Fable 5, Opus 5, Opus 4.8 e Opus 4.6, afirmando estar a trabalhar numa solução.

Pouco antes das 16h00, a Anthropic atualizou a informação e esclareceu que, naquele momento, apenas os modelos Opus 4.8 e Opus 5 continuavam afetados. Os restantes tinham regressado aos níveis habituais de erros.

Também os serviços de inteligência artificial da Google registaram problemas durante o mesmo período.

A página de estado do Google AI Studio indicou que a API do Gemini estava a enfrentar dificuldades no processamento de chaves de API criadas recentemente, incluindo quando utilizadas através de bibliotecas compatíveis com a OpenAI.

O facto de várias das principais plataformas de inteligência artificial terem começado a apresentar problemas praticamente ao mesmo tempo está a gerar dúvidas sobre a origem da falha.

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