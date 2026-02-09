Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pessoas que tomam dois a três cafés ou um a dois chás com cafeína por dia apresentam um risco 15 a 20% mais baixo de desenvolver demência ao longo de décadas, em comparação com aqueles que evitam estas bebidas, diz o The Guardian.

O estudo, publicado no Journal of the American Medical Association, analisou dados de mais de 130.000 pessoas e sugere também que os consumidores habituais de café com cafeína têm um declínio cognitivo ligeiramente menor e desempenham-se melhor em alguns testes objetivos de função cerebral do que aqueles que optam por descafeinado.

Os participantes foram avaliados repetidamente ao longo de até 43 anos, registando a sua alimentação, diagnósticos de demência, declínio cognitivo e desempenho em testes objetivos de funções cerebrais.

Os resultados indicam que homens e mulheres que consumiam mais café com cafeína tinham um risco 18% inferior de demência comparativamente aos que bebiam pouco ou nada, com efeitos semelhantes observados para o chá. O benefício parecia atingir um máximo com dois a três cafés ou um a dois chás diários, não tendo sido identificada qualquer ligação entre café descafeinado e risco de demência.

Apesar destes resultados promissores, os investigadores alertam que não se pode assumir causalidade. Yu Zhang, líder do estudo e especialista em epidemiologia nutricional na Universidade de Harvard, sublinha que os consumidores de cafeína podem apresentar menor risco de demência por outros fatores não medidos, como padrões de sono, estilo de vida ou saúde metabólica.

Café e chá contêm cafeína e polifenóis que poderão proteger o cérebro ao melhorar a saúde vascular, reduzir inflamação e stress oxidativo — processos nos quais radicais livres prejudicam células e tecidos. A cafeína está também associada a taxas mais baixas de diabetes tipo 2, um conhecido fator de risco para demência. Substâncias presentes nas bebidas podem ainda favorecer a saúde metabólica, contribuindo indiretamente para a preservação cognitiva.

