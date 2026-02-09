Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão, tomada esta segunda-feira, prolonga a medida anunciada na semana passada e pretende facilitar a circulação rodoviária nas regiões mais afetadas pelo mau tempo, garantindo melhores condições de mobilidade para residentes, empresas e serviços de emergência.

A isenção aplica-se aos percursos com origem ou destino em troços das autoestradas A8, A17, A14 e A19, resultado de uma articulação entre o Governo, as concessionárias rodoviárias e a Infraestruturas de Portugal, revela o jornal ECO.

Na A8, a medida abrange o troço entre Valado de Frades e Leiria Nascente; na A17, entre a ligação à A8 e o nó de Mira; na A14, entre Santa Eulália e Ança; e na A19, entre Azoia e São Jorge. O tráfego que apenas atravesse estas autoestradas sem iniciar ou terminar o percurso nos nós indicados continuará sujeito a pagamento.

Segundo o Ministério das Infraestruturas e Habitação, a isenção estará em vigor até às 24 horas de 15 de fevereiro, coincidindo com a duração do estado de calamidade, enquanto decorrem no terreno as operações de recuperação e reposição da normalidade.

