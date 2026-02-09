Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Hoje foi um dia particularmente triste. Perdemos um prestador de serviços que integrava os trabalhos de reposição da rede”, afirmou o responsável, sublinhando que a segurança tem sido uma preocupação constante da empresa, apesar das condições difíceis em que as operações estão a decorrer.

José Ferrari Careto explicou que a rede elétrica ficou “muito devastada” e que os trabalhos de recuperação têm sido realizados em condições meteorológicas adversas, envolvendo intervenções em altura e com risco elétrico, nomeadamente a reposição de torres e linhas.

Para responder à dimensão dos estragos, foi mobilizado um dispositivo de grande escala, com cerca de 2.500 pessoas no terreno, incluindo 370 equipas internacionais provenientes de países como Espanha, Irlanda, França e Itália.

Apesar do sentido de urgência em restabelecer o fornecimento de eletricidade, numa altura em que ainda há milhares de clientes sem luz, o presidente da E-Redes garantiu que a prioridade continua a ser a segurança das equipas envolvidas nos trabalhos.