Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo dados enviados à agência Lusa, citados pela SIC Notícias, sete dias após a passagem do temporal, pelas 12h00 registavam-se ainda 116 mil clientes sem energia, dos quais 111 mil se concentram nas zonas mais afetadas pela tempestade. No balanço anterior, divulgado às 08h00, estavam contabilizados cerca de 118 mil clientes sem eletricidade, sobretudo no distrito de Leiria.

O mau tempo que afetou o país desde a semana passada já provocou pelo menos dez mortes. De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cinco mortes estão diretamente associados à passagem da depressão Kristin.

Entre as principais consequências materiais do temporal estão a destruição total ou parcial de habitações, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, cortes e condicionamentos de estradas, bem como perturbações nos serviços de transporte, em particular nas linhas ferroviárias. Registaram-se ainda o encerramento de escolas e falhas no fornecimento de energia, água e comunicações.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos que apresentam maiores prejuízos. O temporal provocou também algumas centenas de feridos e pessoas desalojadas.

Face à dimensão dos estragos, o Governo decretou a situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos do país e anunciou um pacote de medidas de apoio que pode ascender a 2,5 mil milhões de euros.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.