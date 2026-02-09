Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, citando a Lusa, no final de uma reunião com representantes do setor das infraestruturas, o ministro Miguel Pinto Luz afirmou que algumas infraestruturas poderão ser reabertas assim que as águas recuarem, mas outras necessitarão de três meses ou mais de trabalhos de reparação.

“São trabalhos longos, mas o país está mobilizado em todas as suas dimensões para regressar o mais rapidamente possível à normalidade”, acrescentou, sublinhando a colaboração entre autarquias, Estado e setor privado no processo de recuperação.

