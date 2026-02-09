Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

António José Seguro chegou ao Palácio de Belém poucos minutos antes das 16h00 e foi recebido à entrada pelo chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo. Logo depois, Marcelo Rebelo de Sousa saudou-o na Sala das Bicas, onde os dois deram um demorado aperto de mão, perante a comunicação social, e seguiram para o gabinete oficial do chefe de Estado.

Passadas exatas três horas, o Presidente eleito saiu do Palácio de Belém, sem prestar declarações aos jornalistas. Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou-o até à Sala das Bicas, onde se despediram, pouco antes das 19h30.

Esta audiência realizou-se no dia seguinte a António José Seguro, ter sido eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em que obteve perto de 67% dos votos, contra André Ventura.

No domingo à noite, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha felicitado o seu sucessor, por telefone, e desejou-lhe "as maiores felicidades e êxitos para o mandato que os portugueses lhe atribuíram", que se iniciará daqui a um mês.

Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, o chefe de Estado manifestou a António José Seguro "toda a disponibilidade para assegurar a transição institucional".

A meio de dezembro, o Presidente da República anunciou que tencionava convidar o seu sucessor para ir almoçar ao Palácio de Belém logo no dia seguinte à eleição, "para lhe passar a pasta da transição e para, se for o caso disso, explicar o que for necessário no plano interno, no plano internacional".

Na altura, o chefe de Estado referiu ainda que, como aconteceu no seu caso, quem lhe sucedesse iria ter um espaço para trabalhar no Palácio de Queluz entre a respetiva eleição e a posse, em 9 de março, que já estava preparado.

