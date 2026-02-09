Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A declaração foi feita pelo advogado de Ghislaine Maxwell, David Markus, durante a sua deposição virtual perante a Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes. David Markus afirmou que a companheira de Epstein está “preparada para falar total e honestamente se lhe for concedido perdão pelo Presidente Trump”, revela a CNN.

“Só ela pode fornecer a versão completa dos factos. Alguns podem não gostar de ouvir, mas a verdade é importante. Por exemplo, tanto o presidente Trump como o presidente Bill Clinton são inocentes de qualquer irregularidade”, declarou David Markus, acrescentando que “apenas Maxwell pode explicar o porquê, e o público tem direito a essa explicação”.

Até ao momento, Trump não excluiu a possibilidade de conceder a Maxwell um perdão ou comutação de pena. Tanto Trump como Clinton, que aparecem nos documentos libertados pelo Departamento de Justiça, têm negado qualquer envolvimento nos crimes de Epstein.

O presidente da Comissão de Supervisão da Câmara, James Comer, considerou “muito desapontante” a decisão de Maxwell de invocar a Quinta Emenda, recusando-se a testemunhar. James Comer sublinhou que os legisladores tinham “muitas perguntas sobre os crimes que ela e Epstein cometeram, bem como sobre potenciais conspirações”.

Democratas na comissão acusaram Maxwell de tentar “comprar” a clemência através do silêncio. “Não permitiremos que este silêncio prevaleça”, afirmou a deputada democrata Melanie Stansbury.

Quanto a possíveis outras testemunhas, James Comer indicou que vai concentrar-se nas cinco deposições já agendadas. Espera-se que Bill e Hillary Clinton prestem depoimento a portas fechadas ainda este mês.

