Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Financiado pelo Programa Nacional para a Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior, o projeto visa reduzir o estigma associado às questões emocionais, fomentar o autocuidado e a literacia emocional, criar canais de apoio acessíveis e acompanhar os estudantes em momentos de maior exigência. As ações incluem campanhas de sensibilização, workshops, palestras, atividades ao ar livre, sessões de yoga e mentoria entre pares, promovendo uma cultura de bem-estar integrada que favorece o sucesso académico e a resiliência da comunidade universitária.

Nos últimos anos, a promoção da saúde mental no ensino superior tornou-se uma prioridade crescente, sobretudo após a pandemia de COVID-19, devido ao agravamento do mal-estar psicológico entre os estudantes. Entre os principais fatores de risco estão a sobrecarga académica e emocional, o isolamento, a dificuldade de adaptação ao ensino superior, a ansiedade e a depressão, assim como a escassez de mecanismos de apoio facilmente acessíveis. Para responder a este desafio, o Governo lançou o Programa Nacional para a Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior, com o objetivo de dotar as instituições de ensino de capacidade técnica e financeira para atuarem de forma preventiva, acessível e eficaz junto das suas comunidades académicas.

Neste contexto, o Politécnico do Porto desenvolveu o 4BEST – Para Melhor Ser, Estar e Sentir, um projeto estruturado de promoção da saúde mental e bem-estar da comunidade académica. Financiado pelo Programa Nacional, o 4BEST integra o Plano de Ação dos Serviços de Saúde Mental e Bem-Estar (SSMBE) do P.PORTO, aprovado em 2024, e que pretende complementar os serviços de saúde já existentes, promovendo uma cultura de bem-estar transversal e integrada, dizem em comunicado enviado às redações.

O projeto tem como principais objetivos promover a saúde mental como pilar de sucesso académico, reduzir o estigma associado às questões emocionais, fomentar o autocuidado, o equilíbrio e a literacia emocional, criar canais de sinalização acessíveis e empáticos e apoiar os estudantes em momentos de maior exigência e transição.

Entre as ações previstas destacam-se campanhas de sensibilização e exposições temáticas, palestras, webinars e podcasts, workshops práticos com ferramentas de autocuidado, atividades outdoor como Inspirar e Arejar, PORTO RUN e TeamGreen4All, sessões de yoga, defesa pessoal e rastreios, a mentoria entre pares (PAR A PAR) e o programa CAMPUS AMIGO, com intervenções breves e apoio próximo.

O impacto esperado durante os 27 meses de campanha é envolver toda a comunidade académica, promovendo uma cultura de bem-estar e responsabilidade emocional, uma comunidade mais saudável, coesa e resiliente e melhores condições para a permanência, sucesso académico e saúde mental a longo prazo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.