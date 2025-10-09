Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A princesa afirma que, mesmo fisicamente presentes, muitas pessoas estão mentalmente ausentes, afetando a capacidade de estabelecer relações calorosas e saudáveis — essenciais para o bem-estar físico e mental ao longo da vida. Catherine adverte que os filhos de hoje crescem num mundo imerso em tecnologia, onde, paradoxalmente, podem estar mais “conectados” mas também mais isolados e solitários. “Estamos fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes, incapazes de nos envolver plenamente com as pessoas à nossa frente”.

O ensaio faz parte da campanha da princesa sobre a educação nos primeiros anos, promovida pelo Royal Foundation Centre for Early Childhood, que incentiva o desenvolvimento de competências sociais e emocionais nas crianças. Catherine visitou recentemente o centro Home-Start em Oxford, onde brincou com crianças e destacou a importância da atenção e do contacto humano na infância.

A princesa sublinha que estes desafios são especialmente importantes para as crianças, que crescem num “mundo imerso em tecnologia digital”. O desenvolvimento de competências sociais e emocionais, essenciais para o futuro bem-estar físico e mental, pode ser comprometido por estas distrações tecnológicas. Catherine observa que estamos a criar uma geração que pode ser a mais “conectada” da história, mas simultaneamente mais isolada, solitária e menos preparada para estabelecer relações calorosas e significativas.

No ensaio, intitulado The Power of Human Connection in a Distracted World, Catherine explica que estudos demonstram os benefícios de relações familiares saudáveis, mas alerta que as tendências sociais caminham no sentido oposto, com cada vez mais pessoas solitárias e famílias a dedicarem menos atenção umas às outras. O príncipe William, já tinha declarado numa conversa na Apple TV+ que nenhum dos seus três filhos tem permissão para usar smartphones, lembra a BBC.

