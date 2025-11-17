Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Durante a fiscalização, realizada no âmbito do combate a práticas fraudulentas envolvendo vinhos com Denominação de Origem Protegida (DOP), Denominação de Origem Controlada (DOC) e Indicação Geográfica Protegida (IGP), os inspetores detetaram uma parede falsa que escondia uma área onde vinhos DOC Douro eram engarrafados e preparados para rotulagem ilegal.

Na operação, foram apreendidas 1.326 garrafas de vinho destinadas a serem rotuladas indevidamente como “reserva DOC Douro” e 12.000 rótulos com a mesma indicação. Foi ainda instaurado um processo-crime por usurpação de denominação de origem, com os factos comunicados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).

A operação contou com apoio técnico do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), que avaliou a origem dos vinhos.

Em comunicado, a ASAE sublinha que o setor vitivinícola é estratégico para a economia nacional e que continuará a reforçar ações de fiscalização para combater práticas fraudulentas e assegurar a leal concorrência entre operadores económicos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.