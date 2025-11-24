Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nuno Markl (@nunomarkl)

Inicialmente hospitalizado no Hospital de Cascais, foi transferido para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde se encontra sob acompanhamento médico. O humorista, guionista e radialista de 54 anos encontra-se estável, livre de perigo, e a sua recuperação tem sido favorável.

Na sexta-feira, 21 de novembro, Nuno Markl publicou uma fotografia a partir do hospital, afirmando estar em “ótimas mãos” e a “recuperar aos poucos”, e sublinhou a lição de que não se é “super-homens”, agradecendo ainda as mensagens de apoio que recebeu.

No sábado, deu mais novidades sobre o seu estado de saúde, revelando que a hemorragia na medula estava a ser reabsorvida e que tinha conseguido sair da cama e sentar-se numa cadeira, destacando que experiências como esta fazem valorizar pequenas coisas do dia a dia.

Hoje, segunda-feira, 24 de novembro, voltou a atualizar os seguidores, mostrando progresso no braço esquerdo, com capacidade para fazer um “thumbs up”, descrevendo o momento como uma “pequena grande vitória” e uma alegria em “redescobrir-se”.

Nuno Markl destacou ainda o papel do filho Pedro, de 16 anos, que chamou o 112 com “sangue frio”, e agradeceu o apoio da namorada, Teresa, e da ex-companheira, Ana Galvão e dos amigos.