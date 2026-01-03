Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O 24notícias assistiu ao filme em Espanha, já que, em Portugal, a estreia está marcada apenas para 29 de janeiro. Até lá, fica um breve resumo e a data a apontar na agenda para o ver nos cinemas nacionais.

A narrativa inicia-se com a voz de Nora, a filha mais velha, que descreve a casa onde cresceu. O texto ouvido foi escrito quando tinha apenas sete anos, e apresenta a casa como uma testemunha silenciosa das coisas boas e más que atravessam uma vida. Foi ali, numa casa construída há alguns anos, que viveu Gustav Borg, realizador, pai de Nora e Nina, um homem marcado por um passado duro e por um relacionamento complicado com a mãe das filhas.

Nora e Nina cresceram num ambiente fraturado pelas discussões dos pais e pela ausência frequente do pai. Nora tornou-se o ponto de refúgio da irmã mais nova, uma espécie de porto seguro.

Anos mais tarde, após a morte da mãe, Gustav regressa e tenta reconciliar-se com as filhas através da arte, escreve um filme sobre a própria família e deseja que Nora seja a protagonista. Nora é atriz e, no momento, em que o filme começa prepara-se para uma peça de teatro, mas sofre um ataque de pânico antes. Gustav pede também ajuda a Nina, que é professora de história, para trabalhar algumas passagens e contextualizar momentos do guião.

Nora, porém, tem uma relação difícil com o pai e resiste ao convite. É então que surge Rachel, uma atriz norte-americana interpretada por Elle Fanning. Embora a presença de Rachel aparente servir de solução, Gustav sabe que apenas a filha pode realmente interpretar aquele papel, porque ali está a sua própria história.

O filme convida a olhar para o poder da arte. A capacidade de tocar, curar e expor feridas profundas numa família destroçada. Joachim Trier mostra-se capaz, como já fizera no último filme “A pior pessoa do mundo”, de trabalhar com o corpo e a emoção do espectador, mexendo nas entranhas daquilo que se sente e revelando, com franqueza, que compreende e expõe a vulnerabilidade humana.

Sentimental Value já foi amplamente aclamado pela crítica e conta com potenciais nomeações aos Óscares, ainda não confirmadas, nas categorias de Melhor Atriz, Melhor Ator Secundário, Melhor Atriz Secundária e Melhor Filme Internacional.