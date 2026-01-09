Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Elisa Lisboa construiu uma carreira vasta no teatro, cinema e televisão, sendo reconhecida por múltiplos desempenhos ao longo de décadas. Nos primeiros anos da sua carreira destacou‑se no Teatro Experimental de Cascais, com participações em clássicos como Bodas de Sangue (1968) e Maria Stuart (1969). Ao longo da sua trajetória artística, integrou igualmente repertório diversificado em várias produções teatrais, televisivas e cinematográficas, marcada pela sua presença consistente na cena cultural portuguesa.

A Casa do Artista, que acolhia Elisa Lisboa há alguns anos, partilhou uma mensagem emotiva sobre a atriz, referindo que "adorava ser fotografada" e que estava feliz, sublinhando o seu espírito e ligação aos colegas e amigos no meio artístico.

Elisa Lisboa deixa um legado duradouro no panorama das artes performativas em Portugal, sendo lembrada pelo público e pelos profissionais do setor pela sua contribuição ao teatro e à televisão.