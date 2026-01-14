Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O suspeito, de 19 anos, tinha sido detido pela PJ em Lisboa no dia 25 de dezembro, após a emissão de um mandado de detenção europeu pelas autoridades alemãs.

Segundo a PJ, o jovem é acusado de ter assassinado, com recurso a arma branca, o próprio pai, a esposa deste e a enteada, antes de se deslocar para Portugal. A detenção foi possível graças a um trabalho conjunto de cooperação internacional e análise de informação, que permitiu localizar o suspeito numa unidade hoteleira em Lisboa, onde foi então detido.

As autoridades portuguesas iniciaram diligências adicionais para recolher informação sobre o caso e confirmar o paradeiro do suspeito antes da sua entrega à Alemanha.

