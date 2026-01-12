Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A 83.ª edição dos Globos de Ouro consagrou “One Battle After Another” e “Adolescence” como os grandes triunfadores da cerimónia, com ambos os títulos a arrecadarem quatro prémios cada, diz o The Guardian.
O filme de Paul Thomas Anderson, um épico de contracultura, foi distinguido como melhor comédia ou musical, ao mesmo tempo que o realizador conquistou os galardões de melhor realizador e melhor argumento, marcando a sua primeira vitória na história dos Globos.
Durante o seu discurso de agradecimento, Anderson destacou a sua paixão pelo cinema e prestou homenagem a Adam Somner, assistente de realização do filme falecido em novembro de 2024. Teyana Taylor, também do elenco de “One Battle After Another”, foi eleita melhor atriz secundária, dedicando o prémio às “irmãs morenas e às pequenas meninas morenas que nos assistem esta noite”, sublinhando a importância da representatividade e da valorização dos sonhos de todas.
“Adolescence”, a série dramática da Netflix, continuou a sua onda de prémios com quatro vitórias, incluindo melhor série limitada. O argumentista Jack Thorne afirmou no palco que a série não pretende criticar os jovens, mas antes refletir “a sujidade e os destroços que deixámos no seu caminho”. Stephen Graham foi distinguido como melhor ator em série limitada, superando Jude Law e Paul Giamatti, enquanto Owen Cooper recebeu o prémio de melhor ator secundário e Erin Doherty conquistou o galardão de melhor atriz secundária.
O filme “Hamnet”, inspirado na vida de Shakespeare, arrecadou os prémios de melhor filme dramático e melhor actriz principal para Jessie Buckley. O produtor Steven Spielberg destacou que Chloé Zhao foi a única realizadora capaz de materializar o projeto. Buckley, concorrendo com nomes como Julia Roberts e Jennifer Lawrence, afirmou sentir “uma honra enorme” por fazer parte da indústria cinematográfica.
Outros destaques incluem Timothée Chalamet, que venceu o prémio de melhor ator principal em comédia pelo filme “Marty Supreme”, tornando-se o mais jovem vencedor da categoria. Rose Byrne foi eleita melhor atriz principal em comédia pelo seu papel em “If I Had Legs I’d Kick You”, enquanto Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a vencer como melhor ator principal em drama pelo thriller “The Secret Agent”.
Na categoria de ator secundário masculino, Stellan Skarsgård triunfou pelo drama familiar norueguês “Sentimental Value”, enfatizando a importância de ver cinema nas salas. Ryan Coogler recebeu prémios pelo sucesso de “Sinners”, incluindo melhor banda sonora e reconhecimento pelo impacto cinematográfico e de bilheteira.
A televisão também teve uma forte representação de estreias. “The Pitt” foi eleita melhor série dramática, com Noah Wyle a receber o prémio de melhor ator em drama. “The Studio”, da Apple, ganhou melhor série de comédia, enquanto Seth Rogen foi distinguido como melhor ator em série de comédia. Rhea Seehorn venceu como melhor atriz em série dramática pela primeira temporada de “Pluribus”, e Jean Smart recebeu, pela terceira vez, o prémio de melhor atriz em série musical ou de comédia com a série “Hacks”.
O evento incluiu ainda momentos de humor e comentário social, com a apresentadora Nikki Glaser a satirizar a atualidade americana, incluindo a cobertura mediática e questões políticas, enquanto Mark Ruffalo e Wanda Sykes usaram alfinetadas simbólicas para protestar contra a violência policial. Pela primeira vez, foi entregue o prémio de melhor podcast, vencido por “Good Hang with Amy Poehler”.
Entre os filmes e séries que não receberam prémios estiveram “Frankenstein”, “The Diplomat”, “Jay Kelly” e “The Bear”. A cerimónia decorreu sem grande foco político, concentrando-se nos reconhecimentos artísticos e celebrando tanto produções consolidadas como estreias de sucesso. A próxima revelação das nomeações para os Óscares está agendada para 22 de janeiro, com a cerimónia marcada para 15 de março de 2026.
