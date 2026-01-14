Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu vai apresentar-se geralmente muito nublado até final da manhã e novamente ao final do dia. Estão previstos aguaceiros, em geral fracos, pouco prováveis a partir do meio da tarde, que poderão ocorrer sob a forma de neve acima dos 1400 a 1600 metros de altitude.

O vento soprará em geral fraco de vários rumos, tornando-se moderado, entre 15 e 30 km/h, de norte/noroeste nas terras altas do Centro e Sul e, temporariamente, na faixa costeira ocidental a sul do cabo Mondego. Há ainda a possibilidade de formação de gelo ou geada em alguns locais do interior Norte e Centro.

A previsão do IPMA aponta também para neblina ou nevoeiro até final da manhã e para o final do dia em diversos locais do país, bem como uma pequena descida da temperatura mínima.

Na Grande Lisboa, o céu terá períodos de muita nebulosidade, com aguaceiros fracos pouco prováveis a partir do meio da tarde. O vento será em geral fraco, predominando de norte/noroeste, soprando moderado durante a tarde, especialmente junto ao cabo Raso. Está igualmente prevista uma pequena descida da temperatura mínima.

Na região do Grande Porto, o céu estará geralmente muito nublado, com aguaceiros fracos pouco prováveis a partir do meio da tarde. O vento será fraco e existe a possibilidade de formação de neblina durante a manhã. Também aqui se prevê uma pequena descida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com 3,5 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros. A temperatura da água do mar situar-se-á entre os 14ºC e os 16ºC. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 metro, com a temperatura da água do mar entre os 15ºC e os 16ºC.

