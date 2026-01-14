Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Face às dúvidas que têm sido suscitadas quanto ao modo de votação dos eleitores recenseados no estrangeiro, cumpre esclarecer que, contrariamente ao que acontece na eleição da Assembleia da República, a Lei Eleitoral do Presidente da República estabelece como única modalidade de votação o exercício do voto presencial nas mesas de voto para o efeito constituídas nas representações diplomáticas portuguesas", esclareceu a CNE em comunicado enviado às redações.

De recordar que as eleições presidenciais realizam-se no próximo domingo, 18 de janeiro.

