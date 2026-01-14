Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal, no cumprimento de um mandado internacional emitido pelas autoridades judiciais brasileiras.

Segundo a PJ, o crime ocorreu em maio de 2012, numa cidade do Estado de Goiânia, quando o detido, então gerente de um clube desportivo, alegadamente contratou um terceiro para assassinar um homem que o tinha criticado publicamente. A vítima foi morta com vários tiros enquanto conduzia o seu veículo.

O indivíduo está condenado a 14 anos de prisão pelo homicídio. Em Portugal, encontrava-se com situação regular e exercia funções na construção civil.

O detido será apresentado ao Tribunal da Relação de Coimbra para aplicação de medidas de coação.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.