A RTP2 vai estrear no próximo dia 4 de outubro o documentário "Filipe La Féria - O Teatro como um Ato de Fé", um retrato íntimo e profundo de uma das figuras mais marcantes da cena teatral portuguesa. Realizado por Miguel C. Saraiva e com argumento de Lígia Gonçalves, o filme revela os bastidores da criação artística de La Féria, desde os ensaios até à estreia da sua ópera-rock "Fátima".

Filmado no Teatro Politeama, espaço que La Féria dirige há décadas, o documentário conduz o espectador ao coração da sua prática artística, expondo o lado invisível do teatro: o lugar onde a fé, a imaginação e o trabalho árduo se fundem para dar vida ao palco.

A produção, da responsabilidade da Promenade para a RTP2 e RTP Palco, conta com testemunhos do próprio encenador e de figuras bem conhecidas do público português, como João Baião, Simone de Oliveira, Joaquim Monchique, João D’Ávila, Ricardo Neves-Neves e Tiago Bartolomeu Costa, entre outros.

Antes da exibição televisiva, está agendada uma antestreia exclusiva no Teatro Politeama, a 30 de setembro, permitindo ao público um primeiro olhar sobre este trabalho documental que celebra a entrega de uma vida ao teatro.

Após a sua estreia na RTP2, o documentário ficará disponível na plataforma RTP Palco, para visualização gratuita.