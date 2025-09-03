Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Porto vai celebrar no próximo domingo, 7 de setembro, o Dia Europeu da Cultura Judaica, juntando-se a várias capitais do continente. A iniciativa, organizada pela Comunidade Judaica do Porto, propõe um programa cultural gratuito que abrange cinema, música, pintura, literatura e gastronomia, com atividades distribuídas por diferentes espaços da cidade.

Os visitantes terão acesso à Sinagoga Kadoorie Mekor Haim, considerada a maior do país, ao Museu Judaico do Porto e ao Museu do Holocausto, além de salas de cinema, uma galeria de pintura, a biblioteca Rosh Pinah, restaurantes comunitários e uma garrafeira de vinho kosher.

Segundo Gabriel Senderowicz, presidente da Comunidade Judaica do Porto, trata-se de “uma celebração de identidade coletiva que toca a alma nacional e evoca um legado judaico entendido como fator de poder imaterial português”.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O programa inclui o concerto do Coro Mekor Haim, às 12h00, com repertório em ladino, hebraico e iídiche, acompanhado de notas explicativas em português. Na galeria da sinagoga estará patente uma exposição de grandes dimensões dedicada à presença judaica no Porto ao longo dos séculos.

Na vertente cinematográfica, serão exibidos três filmes — As 2000 crianças judias exiladas (10h30), 1506 – O Genocídio de Lisboa (11h00), seguido de palestra de Paulo Mendes Pinto, e A Luz de Judá (15h00), comentado por César Santos Silva.

O Museu do Holocausto acolhe ainda uma conferência às 15h00, centrada no desaparecimento de Sewusia Fajwlowicz, uma criança judia polaca vítima da guerra, apresentada pelo sobrinho, Yosef Lassman.

Realizada no Porto desde 2022, esta celebração tem atraído milhares de visitantes nacionais e estrangeiros e pretende promover a memória, o diálogo intercultural e a valorização do património judaico europeu.