Amanhã, 3 de dezembro, às 11h30, será realizada uma conferência de imprensa no MXM Art Center, onde serão divulgados mais detalhes sobre o evento.

A conferência contará com a presença de Rodrigo Passos, vereador do Desporto, Juventude e Associativismo da Câmara Municipal do Porto, e Max Oliveira, CEO da MXM Art Center e organizador do The World Battle.

O festival em Kurume será acompanhado por uma delegação portuguesa, incluindo o vereador Rodrigo Passos e representantes do Turismo do Porto e Norte de Portugal. A iniciativa pretende fortalecer a colaboração entre Portugal e Japão e abrir portas a novas parcerias culturais e desportivas entre os dois países.

