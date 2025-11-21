O Metropolitano de Lisboa informou, numa publicação na rede social X, que o tempo de reposição seria superior a 15 minutos.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A circulação em toda a Linha Azul do metro de Lisboa está interrompida desde as 18h14 devido a uma avaria de comboio.
O Metropolitano de Lisboa informou, numa publicação na rede social X, que o tempo de reposição seria superior a 15 minutos.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários