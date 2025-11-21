Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



A circulação em toda a Linha Azul do metro de Lisboa está interrompida desde as 18h14 devido a uma avaria de comboio.

O Metropolitano de Lisboa informou, numa publicação na rede social X, que o tempo de reposição seria superior a 15 minutos.

