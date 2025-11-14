Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois do sucesso da primeira edição, doze artistas de diferentes gerações e géneros musicais vão subir ao palco em concertos intimistas, transformando o teatro numa verdadeira sala de estar.

O cartaz inclui:

Cuca Roseta e Ruben Alves – 12 de janeiro

Herman José – 13 de janeiro

Rita Redshoes – 19 de janeiro

Maria João e João Farinha – 20 de janeiro

Hélder Moutinho – 26 de janeiro

DAMA – 27 de janeiro

Selma Uamusse – 2 de fevereiro

Bárbara Bandeira – 3 de fevereiro

Os bilhetes têm um preço único de 25 euros e já estão disponíveis aqui.

O presidente da direção da Casa do Artista, José Raposo, sublinha a importância do festival: “Este Festival, pela sua simplicidade e característica de proximidade, consegue oferecer aos artistas e ao público uma experiência que verdadeiramente marca a memória de todos/as. Esta foi uma das características que sobressaiu na primeira edição e é algo que procurámos trazer também para esta nova edição. O Festival Na Minha Casa continua a reforçar o trabalho de dinamização da programação do Teatro Armando Cortez e mobiliza toda a comunidade artística em torno de uma Casa/Causa que é de todos nós e é sem dúvida um motivo de orgulho esta nova edição”, refere em comunicado.

O festival mantém a sua componente solidária, com todas as receitas a reverter para a Apoiarte - Casa do Artista, que apoia artistas e profissionais do setor que marcaram a história cultural e artística portuguesa.

Mesa-redonda: “Música: Arte de Transformação Social”

A segunda edição traz ainda uma novidade: uma mesa-redonda no dia 2 de fevereiro, às 17h, na Galeria Raul Solnado, com entrada gratuita. Sob o tema “Música: arte de transformação social”, o evento vai refletir sobre o papel da música como veículo de transformação social, com a participação confirmada de Selma Uamusse (artista e presidente da Direção da Helpo) e Helena Lima (representante da Orquestra Geração).

