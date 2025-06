Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A vila de Paredes de Coura será palco, este sábado, dia 28, às 22h00, de uma performance comunitária em espaço público, com entrada livre, criada pelas Comédias do Minho em colaboração com a prestigiada companhia catalã Kamchàtka. O espetáculo marca o encerramento de uma semana de oficinas artísticas intensivas com cerca de cem participantes locais e assinala o início do projeto internacional “In Continuo”.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Com direção artística de Prisca Villa e Lluís Petit, a performance é o resultado do trabalho conjunto entre artistas e cidadãos dos municípios de Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira. O evento terá início com a exibição de um mini-filme sobre "O Salto", prática clandestina de emigração que marcou a história do Alto Minho durante décadas. A projeção será seguida de uma intervenção artística nas ruas da vila, envolvendo música, teatro e movimento, com forte carga simbólica e emocional.

“In Continuo” é uma coprodução que envolve os cinco municípios do Vale do Minho — Melgaço, Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura — e que culminará, em 2026, com uma apresentação na FiraTàrrega, o maior festival ibérico de artes de rua, na Catalunha. A iniciativa pretende valorizar a criação artística participativa, ativar memórias coletivas e reforçar os laços entre gerações e comunidades.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

“Este projeto coloca as pessoas no centro. A sua voz, a sua presença e as suas vivências são a matéria do espetáculo. Queremos que este processo pertença realmente à comunidade”, sublinha Fátima Alçada, diretora geral das Comédias do Minho, em comuniado.

A apresentação em Paredes de Coura é o primeiro momento público do projeto, que continuará em 2025 e 2026 com novas residências artísticas e uma futura digressão por todos os municípios envolvidos, após a estreia internacional na Catalunha.