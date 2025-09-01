Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Grã-Cruz da Ordem de Camões atribuída pelo Presidente da República, conforme anunciou no passado dia 10 de março, aquando da cerimónia do Prémio Pessoa 2024, foi hoje entregue a Francisco Pinto Balsemão", refere a nota.

A condecoração, cuja atribuição fora revelada no passado dia 10 de março, foi hoje entregue a Francisco Pinto Balsemão, que celebra esta segunda-feira 88 anos de vida.

O distintivo da Ordem de Camões é um medalhão, de ouro, carregado ao centro, por um círculo de esmalte azul, filetado a ouro pelo exterior, com a efígie de Luís Vaz de Camões, de ouro, em relevo, envolvido por uma coroa de ramos de carvalho com os seus frutos, atada com fitas cruzadas na base, de esmalte verde e realçada de ouro, sendo o todo assente sobre timão de ouro.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A Ordem de Camões destina-se a distinguir quem tiver prestado serviços relevantes à língua portuguesa e à sua projeção no mundo e à intensificação das relações culturais entre os povos e as comunidades que se exprimem em português e serviços relevantes para a conservação dos laços das comunidades portuguesas com Portugal.

A primeira concessão da Ordem ocorreu no dia 31 de julho de 2021, em São Paulo, por ocasião da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O Chefe do Estado português entregou as insígnias e o título de Membro-Honorário ao referido Museu.

Recorde-se que Francisco José Pereira Pinto de Balsemão é um empresário português, fundador do PSD e do Grupo Impresa e primeiro-ministro de Portugal entre janeiro de 1981 e junho de 1983. Nasceu a 1 de setembro de 1937 em Lisboa, é jurista de formação, foi advogado, jornalista e, dirigente político ativo, até se dedicar exclusivamente à vida empresarial, no setor da comunicação social.