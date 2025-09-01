Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Em resposta escrita enviada à Lusa esta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República confirmou “a instauração de inquérito com vista a apurar as causas da morte, tendo o Ministério Público determinado a realização de autópsia”.
O jovem forcado embateu com violência nas tábuas da arena quando tentava realizar uma pega a um touro da ganadaria Vinhas. Foi assistido de imediato na praça e transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, onde acabou por morrer no início da manhã de 23 de agosto.
Após a morte de Manuel Trindade, o PAN dirigiu ao Governo uma carta aberta a pedir a suspensão dos espetáculos tauromáquicos no Campo Pequeno. O partido entregou ainda no parlamento uma proposta para impedir a entrada de menores de idade em touradas.
