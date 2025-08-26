Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Cadillac anunciou, através da rede social Instagram, a contratação de Valtteri Bottas e Sergio Pérez para a sua entrada na Fórmula 1. A decisão marca o regresso dos dois pilotos à grelha da Fórmula 1.

Mark Reuss, presidente da General Motors (empresa-mãe da Cadillac), afirma à BBC que a escolha foi motivada pelos resultados alcançados por ambos. As vitórias e os pódios dos pilotos foram determinantes para o que denominou de "uma combinação vencedora".

O currículo dos pilotos 

Valtteri Bottas, de 36 anos, soma 10 vitórias e 10 pole positions (quando um piloto inicia a corrida na primeira posição da grelha) conquistadas durante o período em que representou a Mercedes (2017-2021), ao lado de Lewis Hamilton. A última corrida foi pela Sauber, em 2024. Atualmente, desempenha funções como piloto de reserva da Mercedes.

Sergio Pérez, de 35 anos, conta com seis triunfos na Fórmula 1: cinco ao serviço da Red Bull (2021-2024) e um com a Racing Point (atual Aston Martin), em 2020.  O mexicano rescindiu contrato com a Red Bull no final da temporada passada, apesar de ainda ter dois anos de vínculo, após a equipa considerar que já não oferecia o suporte necessário a Max Verstappen.

A aposta da Cadillac

Para Dan Towriss, diretor executivo da TWG Global, parceira da GM, a experiência dos dois pilotos foi decisiva: "A experiência, liderança e perspicácia técnica deles são exatamente o que precisamos. É uma honra contar com a confiança que depositam na marca e no projeto."

Dan Towriss admitiu que havia outros jovens talentos em avaliação, mas reforçou a escolha: "Há um grupo de jovens pilotos muito talentosos, mas a liderança destes dois pilotos destacou-se".

Apesar de admitir que gostaria de contar com um piloto americano no futuro, sublinhou ainda que, para a estreia, a prioridade foi garantir "experiência comprovada e capacidade técnica" na Fórmula 1.

Reações dos pilotos

Em comunicado da equipa, Valtteri Bottas destacou a ambição da marca norte-americana: "A Cadillac é ambiciosa, mas também realista. É uma marca célebre, com um grande legado no automobilismo americano, e fazer parte da sua entrada no palco mundial da F1 é incrivelmente especial."

Já Sergio Pérez salientou a determinação do projeto: "Desde as nossas primeiras conversas, pude sentir a paixão e a determinação por trás deste projeto."