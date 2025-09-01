Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dois nadadores-salvadores ficaram em perigo este domingo à tarde na praia da Foz do Arelho, nas Caldas da Rainha, ao serem arrastados por uma forte corrente enquanto prestavam auxílio a um colega que tentava salvar um banhista em dificuldades, revelou a Autoridade Marítima Nacional.

Mobilização das equipas de socorro

A AMN explica que o alerta foi recebido às 17h13 pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), que acionou de imediato a Estação Salva-vidas de Peniche, a Polícia Marítima, os Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha, o Projeto SeaWatch e a associação "Oeste Rescue".

No local, as equipas de socorro coordenaram a operação e conseguiram resgatar os dois nadadores e trazê-los sem segurança para o porto de Peniche. O nadador que inicialmente tinha salvado o banhista conseguiu chegar a terra por meios próprios e foi encaminhado para observação num hospital local.

O Comando Local da Polícia Marítima de Peniche tomou conta da ocorrência.​

Alerta à população

A Autoridade Marítima Nacional divulgou o incidente nas redes sociais, gerando críticas nos comentários à imprudência de quem ignora os avisos e perigos do mar, sublinhou ainda a importância de respeitar as condições marítimas e os sinais de alerta nas praias.