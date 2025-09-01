Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Sky News, a medida integra uma atualização da legislação ambiental aprovada em setembro de 2023, que já tinha proibido sacos de plástico descartáveis, palhinhas, talheres, agitadores de bebidas, cotonetes e confetis.

Além dos recipientes de molho de soja, a nova fase da lei abrange ainda autocolantes não compostáveis em frutas e legumes, bem como copos e taças pré-embalados para refeições de takeaway.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Os recipientes em forma de peixe foram inventados no Japão nos anos 1950, inicialmente em vidro ou cerâmica, e só mais tarde passaram a ser produzidos em plástico. Contudo, de acordo com especialistas citados pela Sky News, estes objetos são demasiado pequenos para serem processados pelas máquinas de triagem de resíduos, acabando muitas vezes em aterro.

O governo estadual sublinha que esta iniciativa pretende reduzir significativamente a poluição por plástico de utilização única, na sequência de medidas semelhantes já aplicadas noutros países.

No Reino Unido, por exemplo, estão em vigor desde outubro de 2023 restrições ao uso de pratos e talheres de plástico descartável, bem como a determinados recipientes de poliestireno. Segundo dados oficiais, esta legislação, acompanhada pela introdução de taxas nos sacos de plástico, levou a uma queda de 97% nas vendas.