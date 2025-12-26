Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Oxford English Dictionary, a designação Boxing Day remonta ao século XIX e refere-se ao costume de abrir as “Christmas boxes” — caixas com donativos, dinheiro ou bens — que eram oferecidas no dia seguinte ao Natal a trabalhadores, criados e pessoas mais pobres. Estas caixas eram frequentemente entregues por patrões ou por famílias mais abastadas como forma de agradecimento pelo trabalho prestado ao longo do ano.

Uma das explicações mais citadas pela história britânica liga também o Boxing Day à tradição da Igreja Anglicana. De acordo com o British Museum, as caixas de esmolas colocadas nas igrejas durante o Advento eram abertas a 26 de dezembro e o seu conteúdo distribuído pelos mais necessitados, coincidindo com o Dia de Santo Estêvão, o primeiro mártir cristão, celebrado nessa data.

De tradição solidária a fenómeno comercial

Ao longo do século XX, o significado do Boxing Day foi-se transformando. No Reino Unido, a data passou a ser também um dos dias mais importantes do calendário desportivo — tradicionalmente marcado por jogos de futebol e corridas de cavalos — e, mais recentemente, por grandes campanhas de descontos no comércio.

A BBC refere que o Boxing Day se tornou, nas últimas décadas, um dos dias de maior volume de vendas no retalho britânico, comparável à Black Friday nos Estados Unidos. Muitas lojas físicas e plataformas online aproveitam o feriado para escoar stock e lançar promoções de inverno, o que contribuiu para a internacionalização informal do conceito.

Onde é feriado o Boxing Day?

O Boxing Day é feriado oficial em vários países da Commonwealth. Entre eles estão o Reino Unido, a Irlanda, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. Em alguns casos, quando o dia 26 de dezembro coincide com um fim de semana, o feriado é transferido para o dia útil seguinte.

No Canadá, por exemplo, o Governo reconhece oficialmente o Boxing Day, embora o seu peso cultural varie entre províncias. Já na Austrália e na Nova Zelândia, além do comércio, o dia é também conhecido por grandes eventos desportivos, como o início do tradicional teste de críquete em Melbourne, amplamente acompanhado pela imprensa local.

Fora do espaço anglo-saxónico, o Boxing Day não é feriado oficial, mas o termo começou a ser adotado por marcas e lojas em países europeus, incluindo Portugal, sobretudo no contexto do comércio online, ainda que sem enquadramento legal ou histórico.

Um conceito importado, mas sem raízes locais

Especialistas em cultura e história britânica, citados pelo The Guardian, sublinham que o Boxing Day não tem uma ligação direta ao Natal religioso, ao contrário do que por vezes se assume, sendo antes um reflexo das hierarquias sociais da Inglaterra vitoriana e das práticas de caridade institucionalizadas da época.

Apesar da crescente utilização do termo em campanhas promocionais fora dos países onde é feriado, o Boxing Day continua a ser, essencialmente, uma tradição cultural britânica, cuja evolução reflete as mudanças sociais e económicas das últimas décadas.

