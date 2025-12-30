Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a informação consultada no site, às 18h30 estariam à espera 34 doentes com pulseira amarela. O tempo médio de espera para a primeira observação seria de um dia, duas horas e 39 minutos.

No total, esta urgência tem 111 doentes à espera de serem atendidos.

De acordo com a RTP, o serviço informático de monitorização dos tempos de espera está com um problema informático. Assim, as autoridades de saúde asseguram que o tempo de espera é apenas de oito horas.

